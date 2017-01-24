ЛНР заявила о готовности развести силы в районе Станицы Луганской

«Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 25 января отвод военного вооружения и техники от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, со стороны ЛНР «режим тишины» соблюдается в полном объеме.