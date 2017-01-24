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22:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ЛНР заявила о готовности развести силы в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова развести силы и средства в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 25 января отвод военного вооружения и техники от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, со стороны ЛНР «режим тишины» соблюдается в полном объеме.

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«Военнослужащие четко выполняют приказ ответный огонь не открывать, что подтверждают представители СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации… Мы выражаем надежду, что во время сегодняшнего визита на территорию ЛНР заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг положительно отметит наше стремление к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также подтвердит соблюдение режима и прекращения огня со стороны Народной милиции», — добавил Марочко.

Ранее Марочко заявлял, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 25 января 2017 года.

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