Президент Молдовы рассказал, сколько граждане будут платить за газ
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Каждый гражданин Молдовы будет платить за газ столько, сколько потребил, а цена на топливо будет ниже, заявил на
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Каждый гражданин Молдовы будет платить за газ столько, сколько потребил, а цена на топливо будет ниже, заявил на
«Каждый гражданин Молдовы будет платить за газ столько, сколько потребил. Более того, цена за газ будет ниже. Мы говорили с Алексеем Миллером (председатель правления “Газпрома” — ред.) по этому вопросу. Думаю, что дойдем и до соглашения в этом смысле», — сказал Додон.
Он также пояснил, что речь не может идти о перекладывании долга Приднестровья на плечи потребителей Правобережья Днестра.
«Это долг “Молдовагаз”, а не государственный», — сказал Додон, добавив, что задолженностей состоит из двух составляющих.
По его словам, около 500 миллионов долларов — долг Правобережья и более 6 миллиардов — Левобережья.
«Эти 500 миллионов — исторический долг. И здесь надо искать решение. Приднестровье не платит за газ. Мы тут не найдем решения, пока не уладим политический вопрос. Когда решим его, тогда и будет видно, что делать с этим долгом», — отметил Додон.
Для Молдовы долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья.
При этом контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.
Для этого стороны подписали дополнения к контракту об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007—2016 годах и к контракту об условиях транзита природного газа по территории республики.
Согласно документу, для потребителей Молдовы