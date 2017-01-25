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00:50 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы рассказал, сколько граждане будут платить за газ

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Каждый гражданин Молдовы будет платить за газ столько, сколько потребил, а цена на топливо будет ниже, заявил на пресс-конференции во вторник президента Молдовы Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

«Каждый гражданин Молдовы будет платить за газ столько, сколько потребил. Более того, цена за газ будет ниже. Мы говорили с Алексеем Миллером (председатель правления “Газпрома” — ред.) по этому вопросу. Думаю, что дойдем и до соглашения в этом смысле», — сказал Додон.

Он также пояснил, что речь не может идти о перекладывании долга Приднестровья на плечи потребителей Правобережья Днестра.

«Это долг “Молдовагаз”, а не государственный», — сказал Додон, добавив, что задолженностей состоит из двух составляющих.

По его словам, около 500 миллионов долларов — долг Правобережья и более 6 миллиардов — Левобережья.

«Эти 500 миллионов — исторический долг. И здесь надо искать решение. Приднестровье не платит за газ. Мы тут не найдем решения, пока не уладим политический вопрос. Когда решим его, тогда и будет видно, что делать с этим долгом», — отметил Додон.

Для Молдовы долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья.

При этом контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.

Для этого стороны подписали дополнения к контракту об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007—2016 годах и к контракту об условиях транзита природного газа по территории республики.

Согласно документу, для потребителей Молдовы по-прежнему будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений. В 2016 году Молдова импортировала газ из России по 190 долларов за тысячу кубометров.

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