Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
Всё дело в том, что президент США «отлично умеет заключать сделки», заявил
Всё дело в том, что президент США «отлично умеет заключать сделки», заявил
ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме
«Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.
И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны
Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал даже несмотря на оголтелые нападки, граничившие с травлей, со стороны своих политических оппонентов- демократов и даже «ястребиного» крыла собственной Республиканской партии. Непреклонность нового президента США в этом вопросе общепризнанна, но мотивы ее служат предметом оживленного обсуждения и споров.
Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.