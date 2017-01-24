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00:11 (мск), источник: ТАСС

Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией

Всё дело в том, что президент США «отлично умеет заключать сделки», заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Источник: Reuters
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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны
Шон Спайсерпресс-секретарь Трампа

Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал даже несмотря на оголтелые нападки, граничившие с травлей, со стороны своих политических оппонентов- демократов и даже «ястребиного» крыла собственной Республиканской партии. Непреклонность нового президента США в этом вопросе общепризнанна, но мотивы ее служат предметом оживленного обсуждения и споров.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

Комментарии
5
ГДК
Дай бог чтобы так всё и было!
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Михаил
Если сухо смотреть, Трамп такой же как и наши. Наша внешняя политика держиться на двух понятиях - выгодно, не выгодно. А так как он профессионал в бизнесе и его политика такая же. Естественно, она противоестественна всему бреду прошлой администрации чья политка была основанна на лицемерии, эмоциях и лжи - тупиковом поведении ведущем к гибели. Трамп хозяин, делец, бизнесмен. И политика его будет соответственной. Прагматичной...
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Алла Кудлаева
Отлично, сделка - это все что нам нужно от США. Читай - разделение сфер влияний ;) Боже храни Трампа.
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