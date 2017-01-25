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03:27 (мск), источник: Известия

Российская армия получила сотовое оружие

Модернизированный комплекс «Леер-3» сможет отправлять SMS, аудио- и видеосообщения.

Источник: РИА "Новости"

На вооружение Российской армии официально приняты беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные подменять вышки сотовой связи и отправлять абонентам SMS, аудиосообщения, а в перспективе и небольшие видеоролики. Дроны уже прошли успешные испытания в ходе российской операции в Сирии и в ближайшее время поступят в подразделения Минобороны.

Новые БПЛА созданы на базе беспилотника «Орлан-10». Они войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341 В «Леер-3». Первые «Лееры», задача которых подавление GSM-сетей, поступили в войска еще в 2015 году. Но до недавнего времени комплексы не всегда могли работать с сетями, где используются технологии передачи данных поколения 3G и 4G.

Испытания новых БПЛА уже закончены. Модернизированные «Орлан-10» прошли проверку в Сирии. В нынешнем году новые БПЛА для «Леер-3» начнут поставляться в войска. Пока изделия могут отправлять SMS и аудиосообщения. Но в ближайшее время к этому списку добавятся и небольшие видеоролики
представитель оборонно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией
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Комплекс «Леер-3» — это три БПЛА «Орлан-10» и пункт управления на грузовике КамАЗ-5350. Главная задача беспилотников — подавлять вышки сотовой связи. Для этого на борту «Орланов» установлены специальные «глушилки», а также одноразовые передатчики помех, которые сбрасывают на землю.

Подавив базовые станции, старые «Орланы» могли в определенных условиях отправлять абонентам SMS. Но бороться с сетями 3G и 4G, а значит, и взаимодействовать со смартфонами им было достаточно сложно. Но новые летающие дроны легко справляются с такими целями. Они «глушат» базовые станции и занимают их место, становясь виртуальными сотовыми станциями.

Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Известиям», что если дрон подменяет собой базовую станцию, то он будет не только отправлять сообщения, но и сможет полностью контролировать устройства абонента.

— Это фактически базовая станция. Она может перетягивать на себя управление трафиком или звонками. Пользователь не заметит подключения и изменить подключение на другую базовую станцию он не сможет, — рассуждает Кусков.

Оператор дрона сможет отправлять SMS, звонить на телефоны абонентов, попавших в зону действия дрона. А через браузер можно будет отправить видеосообщение. При попытке выхода в интернет на странице-заглушке можно вывести всё что угодно. По тому же принципу работает и обычный Wi-Fi при подключении к нему в общественном месте.
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По мнению президента ГК InfoWatch Натальи Касперской, новые дроны могут блокировать мобильные телефоны противника, при этом не мешая работать «своим». Или даже дистанционно включать или выключать устройства.

— В теории подобные системы могут видеть набор номеров, находящийся в зоне действия виртуальной базовой станции, и позволять «своим» звонить, а «чужим» блокировать проход сигнала, — говорит Касперская. — Не исключено также, что подобная система сможет удаленно включать пользовательские устройства. Правда, скорее всего, у виртуальных станций, установленных на беспилотники, будет небольшой радиус действия.

27 февраля прошлого года начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что Минобороны России разослало вооруженным формированиям в Сирии SMS с образцами заявок на перемирие. Также российское военное ведомство с помощью текстовых сообщений информировало мирных жителей Алеппо о гуманитарных коридорах и местах раздачи помощи. Примечательно, что на тот момент в городе практически не работали базовые станции. Но, несмотря на это, SMS исправно приходили на сотовые телефоны.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
Вот так вот будет летать и кричать -"пропиндосник! Сдавпйся!" )))
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