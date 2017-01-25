От изображений старого герба Хабаровского края должны избавиться к июлю

К 1 июля в Хабаровском крае должны полностью отказаться от использования старого герба региона, сообщает портал «Губерния». Замена символики на документах, печатях и вывесках административных зданий обойдется краевому бюджету примерно в 1 млн рублей.

До этого срока действительными остаются и старый, и новый варианты герба. Затем за использование старого символа края должностных лиц начнут штрафовать. Сумма штрафа не превысит 10 тысяч рублей.

Напомним, заменить главный символ региона было решено весной прошлого года. Геральдический совет нашел нарушения в изображении малого геральдического щита, расположенного на груди медведя. Столичные эксперты порекомендовали властям Хабаровского края не менять герб полностью, а лишь убрать из лап медведя современную городскую символику и заменить ее исторической. Теперь геральдический зверь держит в лапах щит с червленой рыбой.