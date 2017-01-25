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04:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые предприятия в одном из районов посетит губернатор Хабаровского края

С рабочей поездкой в Ванинский район отправился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Источник: khabkrai.ru

Он посетит ООО «Форум ДВ» в Ванинском порту, в поселке Токи оценит ход работ на строящихся объектах группы компаний «Колмар». В селе Датта губернатор края побывает в социально-культурном центре, который недавно был сдан в эксплуатацию.

Также глава региона встретится с районной общественностью. Основной темой обсуждения станут перспективы развития территории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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