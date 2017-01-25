Новые предприятия в одном из районов посетит губернатор Хабаровского края
С рабочей поездкой в Ванинский район отправился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
С рабочей поездкой в Ванинский район отправился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Он посетит ООО «Форум ДВ» в Ванинском порту, в поселке Токи оценит ход работ на строящихся объектах группы компаний «Колмар». В селе Датта губернатор края побывает в
Также глава региона встретится с районной общественностью. Основной темой обсуждения станут перспективы развития территории, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на