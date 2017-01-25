Бизнес-омбудсмена Иркутской области уличили в нарушении антикоррупционного закона
Прокуратура выявила несоблюдение требований на сайте уполномоченного по защите предпринимателей.
Прокуратура выявила несоблюдение требований на сайте уполномоченного по защите предпринимателей.
Прокуратура выявила факт несоблюдения законодательства о противодействии коррупции на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. По информации надзорного органа, на официальном
Надзорный орган установил, что распоряжение уполномоченного по защите прав предпринимателей, касающееся сайта в интернете, также не содержит положений о разделе ресурса, в котором должна размещаться информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих аппарата
«Уполномоченным по защите прав предпринимателей принят не весь перечень необходимых нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции», — говорится в сообщении
Получения представления уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области приняты меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений: на официальном сайте размещены соответствующие сведения.