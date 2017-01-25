Бизнес-омбудсмена Иркутской области уличили в нарушении антикоррупционного закона

Прокуратура выявила факт несоблюдения законодательства о противодействии коррупции на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. По информации надзорного органа, на официальном интернет-ресурсе отсутствовала информация о доходах двух лиц, замещающих должности государственной гражданской службы. В целях устранения выявленных нарушений внесено представление. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надзорный орган установил, что распоряжение уполномоченного по защите прав предпринимателей, касающееся сайта в интернете, также не содержит положений о разделе ресурса, в котором должна размещаться информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих аппарата бизнес-омбудсмена.

«Уполномоченным по защите прав предпринимателей принят не весь перечень необходимых нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Получения представления уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области приняты меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений: на официальном сайте размещены соответствующие сведения.