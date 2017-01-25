Дальний Восток оказался не готов к изменениям цен на электроэнергию

Хабаровск, 25 января, AmurMedia.

На разработку механизма выравнивания дальневосточных энерготарифов до уровня общероссийских потребуется еще около трех месяцев, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Новые положения закона «Об энергетике» должны были вступить в силу с 1 января, но региональные власти жалуются на то, что энергокомпании «не имеют представления о вступлении нового тарифного порядка». Как отмечают эксперты, постепенное выравнивание цен на электроэнергию идет уже несколько лет, а особого эффекта от законодательного новшества не будет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня займет около трех месяцев, для граждан льгота будет применена уже с начала года. Об этом заявил полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с президентом Владимиром Путиным накануне. «Закон принят, и сейчас мы разрабатываем механизм доведения. На это уйдет в пределах трех месяцев, но мы сделаем перерасчет с тем, чтобы люди уже с начала года пользовались этим», — цитируют вице-премьера на сайте Кремля. На вопрос президента, почему потребуется столь долгий срок, вице-премьер объяснил, что сам механизм реализации закона достаточно сложен. «Мы должны предоставить субсидии энергоснабжающим организациям и нужно, чтобы все дошло до адресатов, не было никакого жульничества и никаких проблем», — сказал Юрий Трутнев.

С нового года снижения тарифов, как это было предписано законом, не произошло. В начале января глава Якутии Егор Борисов высказывал недовольство по этому поводу.

«Изменения в закон об энергетике приняты Госдумой, и должны были вступить в силу с 1 января 2017 года. Но руководители энергетических предприятий на сегодняшний день не имеют представления о вступлении нового тарифного порядка», — заявлял он в начале января.

В итоге по его поручению правительственная группа Якутии вылетела в Москву для проработки данного вопроса.

В свою очередь, власти Магаданской области уже сообщали о решении с 1 июля не повышать стоимость электроэнергии для физических лиц.

«Мы увязываем это решение с выравниванием стоимости электроэнергии для промышленных предприятий до среднероссийского уровня. Наша задача на перспективу — нивелировать разницу между тарифами для предприятий и для населения», — заявлял в начале года глава области Владимир Печеный.

«Если очень упрощенно, то сейчас речь идет о том, чтобы сложную систему перекрестного субсидирования, которая существует внутри ДФО и которая направлена на сдерживание тарифов, заменить на более простую систему межтерриториального субсидирования», — поясняет генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Эта мера, по его словам, неоднозначная, но имеет преимущество в относительной скорости реализации. Она позволит увеличить на Дальнем Востоке объемы энергопотребления, создавать новые объекты энергетической инфраструктуры и тем самым создавать предпосылки для естественного снижения тарифов. «Естественно, что более всего выигрывают изолированные энергорайоны. В Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях уровень тарифов в ряде случаев даже ниже среднероссийских, это энергоизбыточные районы. Вопрос не в том, что кто-то не выигрывает, а вопрос в том, что они при этой схеме уж точно не проиграют», — говорит он.

Одним из факторов, обусловивших снижение разницы между среднероссийским уровнем и тарифом для дальневосточных потребителей, эксперт называет выравнивание цен на топливо. По ее словам, еще в 2014 году расходы на электроэнергию по отношению к ВРП в среднем во ДФО составляли 4,3%, в то время как по стране 3,6%. «В то время как эмпирически определенный порог, при котором тарифы оказывают существенное влияние на экономику, оценивается на уровне 10%», — говорит Ольга Демина. В ряде субъектов ДФО уровень тарифов уже не превышает средний по стране, объясняет она. При этом в Якутии, где энергия действительно дорогая, доминирующую долю в энергопотреблении занимает добывающая промышленность — около 57%, и производство, и распределение электроэнергии, газа и воды — 40%. «На Дальнем Востоке преобладают не электроемкие производства, преимущественно добыча полезных ископаемых. Но для отдельных производств, например деревопереработки и рыбопереработки, снижение тарифов может существенно повлиять на показатели рентабельности», — отмечает ученый.