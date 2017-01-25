Главного аудитора сменили в Приморском крае

Владивосток, 25 января, PrimaMedia. Глава Контрольно-счетной палаты (КСП) сменился в Приморском крае. На очередном заседании краевого Законодательного собрания 25 января депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру директора департамента госпрограмм и финансового контроля Игоря Ватулина, которого представил лично глава региона. Против выступила только фракция КПРФ, которая заявила о нарушении сроков проведения процедуры назначения, сообщает ИА PrimaMedia. Назначение нового председателя КСП связано с истечением 1 февраля срока полномочий Дмитрия Виноградова, возглавлявшего палату с 2012 года. Несмотря на то, что закон о КСП не запрещает занимать этот пост два срока подряд, в Приморье решили произвести кадровую замену. Согласно закону, субъектами выдвижения являются губернатор, председатель Законодательного собрания и может выдвинуть кандидатуру на пост главы КСП группу депутатов (не менее 1/3 состава ЗС ПК). Правом выдвижения воспользовался только губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Его представление на Игоря Ватулина профильный комитет рассмотрел 20 февраля и поддержал. Представляя своего кандидата Владимир Миклушевский поблагодарил за работу уходящего главу КСП Дмитрия Виноградова, уточнив, что «КСП — это важный институт, который контролирует администрацию и те решения, которые принимает администрация и депутаты». Также губернатор уточнил, что «именно от эффективного использования средств, которые собирает бюджет, зависит эффективность нашей деятельности». Каких-либо претензий к работе Виноградова губернатор не высказал.

Что касается Игоря Ватулина, то глава региона, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что знаком с ним давно, так как «заканчивали один университет, институт сплавов и стали». И с Ватулиным, по словам Владимира Миклушевского, работать ему легко. «Человек достаточно эффективный, обладает всеми качествами и компетенциями. И самое главное — человек бескомпромиссный. Мне с ним легко было работать. С сожалением его отпускаю в КСП, потому что здесь был на своем месте (департамент госпрограмм и финансового контроля в администрации Миклушевского — ред.)», — сказал губернатор. Главой Контрольно-счетной палаты в Приморье сможет стать почти любой выпускник МИСиС. У представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» вопросов по кандидатуре не возникло. С заявлением выступила фракция КПРФ. «Дмитрий Александрович Виноградов имеет право еще пять лет замещать эту должность. Тем не менее решено выдвинуть новую кандидатуру — Игоря Ватулина, много лет проработавшего в заместителях Миклушевского в Москве и в ДВФУ. Последние годы он возглавлял компанию “Наш дом — Приморье”, а сейчас трудится в непосредственном подчинении губернатора Бюро комитета ПКО КПРФ считает, что в данном случае имеет место грубая попытка поставить на пост председателя КСП “своего” человека, ничем себя ранее в вопросах организации работы “Наш дом — Приморье” и на других постах положительно не проявившего. Более того, депутаты не раз на заседаниях комитетов отмечали неумение Игоря Ватулина дать объективный отчет о своей работе, его неспособность улучшить положение во вверенных ему организациях», — озвучил депутат ЗС ПК Владимир Беспалов (КПРФ). Также у оппозиционеров возник вопрос, зачем менять компетентного руководителя, имеющего опыт депутатской работы и соответствующее образование. Помимо этого, коммунисты указали на нарушение сроков проведения назначения кандидатуры. Согласно п. 3 ст. 6 закона о КСП Приморского края, «кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Законодательное собрание субъектами не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты». Однако кандидатура Ватулина была внесена не ранее декабря, так как только в конце ноября депутаты внесли изменение в закон о КСП, согласно которому он в принципе смог претендовать на эту должность (см. «Главой Контрольно-счетной палаты в Приморье сможет стать почти любой выпускник МИСиС»). В этой связи фракция КПРФ обратилась к коллегам и прокурору Приморского края с тем, чтобы приостановить процедуру назначения председателя КСП. В «Единой России» к такому повороту оказались готовы. С хорошо подготовленной речью выступил бывший соратник коммунистов, депутат фракции «Единая Россия» Олег Вельгодский, который обвинил КПРФ в том, что она продолжает на заседаниях парламента предвыборный митинг.

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