Главного аудитора сменили в Приморском крае
Как сказал губернатор, с новым председателем КСП Игорем Ватулиным работать легко.
Как сказал губернатор, с новым председателем КСП Игорем Ватулиным работать легко.
Владивосток, 25 января, PrimaMedia.
Глава
Назначение нового председателя КСП связано с истечением 1 февраля срока полномочий Дмитрия Виноградова, возглавлявшего палату с 2012 года. Несмотря на то, что закон о КСП не запрещает занимать этот пост два срока подряд, в Приморье решили произвести кадровую замену.
Согласно закону, субъектами выдвижения являются губернатор, председатель Законодательного собрания и может выдвинуть кандидатуру на пост главы КСП группу депутатов (не менее 1/3 состава ЗС ПК). Правом выдвижения воспользовался только губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Его представление на Игоря Ватулина профильный комитет рассмотрел 20 февраля и поддержал.
Представляя своего кандидата Владимир Миклушевский поблагодарил за работу уходящего главу КСП Дмитрия Виноградова, уточнив, что «КСП — это важный институт, который контролирует администрацию и те решения, которые принимает администрация и депутаты». Также губернатор уточнил, что «именно от эффективного использования средств, которые собирает бюджет, зависит эффективность нашей деятельности».
Что касается Игоря Ватулина, то глава региона, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что знаком с ним давно, так как «заканчивали один университет, институт сплавов и стали». И с Ватулиным, по словам Владимира Миклушевского, работать ему легко.
«Человек достаточно эффективный, обладает всеми качествами и компетенциями. И самое главное — человек бескомпромиссный. Мне с ним легко было работать. С сожалением его отпускаю в КСП, потому что здесь был на своем месте (департамент госпрограмм и финансового контроля в администрации Миклушевского — ред.)», — сказал губернатор.
Главой
У представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» вопросов по кандидатуре не возникло. С заявлением выступила фракция КПРФ.
«Дмитрий Александрович Виноградов имеет право еще пять лет замещать эту должность. Тем не менее решено выдвинуть новую кандидатуру — Игоря Ватулина, много лет проработавшего в заместителях Миклушевского в Москве и в ДВФУ. Последние годы он возглавлял компанию “Наш дом — Приморье”, а сейчас трудится в непосредственном подчинении губернатора Бюро комитета ПКО КПРФ считает, что в данном случае имеет место грубая попытка поставить на пост председателя КСП “своего” человека, ничем себя ранее в вопросах организации работы “Наш дом — Приморье” и на других постах положительно не проявившего. Более того, депутаты не раз на заседаниях комитетов отмечали неумение Игоря Ватулина дать объективный отчет о своей работе, его неспособность улучшить положение во вверенных ему организациях», — озвучил депутат ЗС ПК Владимир Беспалов (КПРФ).
Также у оппозиционеров возник вопрос, зачем менять компетентного руководителя, имеющего опыт депутатской работы и соответствующее образование. Помимо этого, коммунисты указали на нарушение сроков проведения назначения кандидатуры. Согласно п. 3 ст. 6 закона о КСП Приморского края, «кандидатуры на должность председателя
В этой связи фракция КПРФ обратилась к коллегам и прокурору Приморского края с тем, чтобы приостановить процедуру назначения председателя КСП.
В «Единой России» к такому повороту оказались готовы. С хорошо подготовленной речью выступил бывший соратник коммунистов, депутат фракции «Единая Россия» Олег Вельгодский, который обвинил КПРФ в том, что она продолжает на заседаниях парламента предвыборный митинг.
«Правом выдвижения кандидата на пост КСП обладают и депутаты. У КПРФ была возможность законодательной инициативы, но не воспользовались», — заявил Вельгодский.
По его словам, коммунисты, лишившись зарплаты, «завалили комитет инициативами», а в данном случае никак себя заблаговременно не проявили, что говорит о слабом на самом деле интересе к вопросу работы КСП и персоне председателя.
С критикой в отношении фракции КПРФ выступили и высокопоставленные члены фракции «Единая Россия» — председатель регламентного комитета Дмитрий Новиков и председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис. Последний заявил, что он встречался с Игорем Ватулиным и их мнения по поводу проблемных вопросов, над которыми нужно работать, совпали.
Депутат фракции КПРФ Владимир Гришуков вместе с тем напомнил, что «негоже, когда не обращают внимание на то, что нарушен срок проведения процедуры», и подчеркнул, что «КСП — самостоятельный и независимый орган, поэтому губернатору не должно быть удобно и легко работать с ним».
Большинством голосов Игорь Ватулин избран на пост председателя
Досье: ВАТУЛИН ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ — выпускник Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург», как и глава региона. После аспирантуры работал старшим научным сотрудником в Донецком государственном университете. После этого в течение 12 лет занимал руководящие должности в инновационных
В Приморье Игорь Ватулин до работы в администрации возглавлял компанию «Наш дом — Приморье» (2012−2014), которая выступает генподрядчиком строительства «Хаяттов» во Владивостоке. Надо отметить, что НДП и непосредственно Ватулин неоднократно фигурировали в отчетах КСП в свете проверок по строительству «Хаяттов». В 2014 году он возглавил департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.