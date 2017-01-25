Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
05:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главного аудитора сменили в Приморском крае

Как сказал губернатор, с новым председателем КСП Игорем Ватулиным работать легко.

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Глава Контрольно-счетной палаты (КСП) сменился в Приморском крае. На очередном заседании краевого Законодательного собрания 25 января депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру директора департамента госпрограмм и финансового контроля Игоря Ватулина, которого представил лично глава региона. Против выступила только фракция КПРФ, которая заявила о нарушении сроков проведения процедуры назначения, сообщает ИА PrimaMedia.

Назначение нового председателя КСП связано с истечением 1 февраля срока полномочий Дмитрия Виноградова, возглавлявшего палату с 2012 года. Несмотря на то, что закон о КСП не запрещает занимать этот пост два срока подряд, в Приморье решили произвести кадровую замену.

Согласно закону, субъектами выдвижения являются губернатор, председатель Законодательного собрания и может выдвинуть кандидатуру на пост главы КСП группу депутатов (не менее 1/3 состава ЗС ПК). Правом выдвижения воспользовался только губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Его представление на Игоря Ватулина профильный комитет рассмотрел 20 февраля и поддержал.

Представляя своего кандидата Владимир Миклушевский поблагодарил за работу уходящего главу КСП Дмитрия Виноградова, уточнив, что «КСП — это важный институт, который контролирует администрацию и те решения, которые принимает администрация и депутаты». Также губернатор уточнил, что «именно от эффективного использования средств, которые собирает бюджет, зависит эффективность нашей деятельности». Каких-либо претензий к работе Виноградова губернатор не высказал.

Читайте также
Депутаты поддержали назначение «человека губернатора» на должность главного счетовода Приморья

Что касается Игоря Ватулина, то глава региона, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что знаком с ним давно, так как «заканчивали один университет, институт сплавов и стали». И с Ватулиным, по словам Владимира Миклушевского, работать ему легко.

«Человек достаточно эффективный, обладает всеми качествами и компетенциями. И самое главное — человек бескомпромиссный. Мне с ним легко было работать. С сожалением его отпускаю в КСП, потому что здесь был на своем месте (департамент госпрограмм и финансового контроля в администрации Миклушевского — ред.)», — сказал губернатор.

Главой Контрольно-счетной палаты в Приморье сможет стать почти любой выпускник МИСиС.

У представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» вопросов по кандидатуре не возникло. С заявлением выступила фракция КПРФ.

«Дмитрий Александрович Виноградов имеет право еще пять лет замещать эту должность. Тем не менее решено выдвинуть новую кандидатуру — Игоря Ватулина, много лет проработавшего в заместителях Миклушевского в Москве и в ДВФУ. Последние годы он возглавлял компанию “Наш дом — Приморье”, а сейчас трудится в непосредственном подчинении губернатора Бюро комитета ПКО КПРФ считает, что в данном случае имеет место грубая попытка поставить на пост председателя КСП “своего” человека, ничем себя ранее в вопросах организации работы “Наш дом — Приморье” и на других постах положительно не проявившего. Более того, депутаты не раз на заседаниях комитетов отмечали неумение Игоря Ватулина дать объективный отчет о своей работе, его неспособность улучшить положение во вверенных ему организациях», — озвучил депутат ЗС ПК Владимир Беспалов (КПРФ).

Также у оппозиционеров возник вопрос, зачем менять компетентного руководителя, имеющего опыт депутатской работы и соответствующее образование. Помимо этого, коммунисты указали на нарушение сроков проведения назначения кандидатуры. Согласно п. 3 ст. 6 закона о КСП Приморского края, «кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Законодательное собрание субъектами не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты». Однако кандидатура Ватулина была внесена не ранее декабря, так как только в конце ноября депутаты внесли изменение в закон о КСП, согласно которому он в принципе смог претендовать на эту должность (см. «Главой Контрольно-счетной палаты в Приморье сможет стать почти любой выпускник МИСиС»).

В этой связи фракция КПРФ обратилась к коллегам и прокурору Приморского края с тем, чтобы приостановить процедуру назначения председателя КСП.

В «Единой России» к такому повороту оказались готовы. С хорошо подготовленной речью выступил бывший соратник коммунистов, депутат фракции «Единая Россия» Олег Вельгодский, который обвинил КПРФ в том, что она продолжает на заседаниях парламента предвыборный митинг.

Читайте также
Главным аудитором Приморья может стать бывший зам Миклушевского

«Правом выдвижения кандидата на пост КСП обладают и депутаты. У КПРФ была возможность законодательной инициативы, но не воспользовались», — заявил Вельгодский.

По его словам, коммунисты, лишившись зарплаты, «завалили комитет инициативами», а в данном случае никак себя заблаговременно не проявили, что говорит о слабом на самом деле интересе к вопросу работы КСП и персоне председателя.

С критикой в отношении фракции КПРФ выступили и высокопоставленные члены фракции «Единая Россия» — председатель регламентного комитета Дмитрий Новиков и председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис. Последний заявил, что он встречался с Игорем Ватулиным и их мнения по поводу проблемных вопросов, над которыми нужно работать, совпали.

Депутат фракции КПРФ Владимир Гришуков вместе с тем напомнил, что «негоже, когда не обращают внимание на то, что нарушен срок проведения процедуры», и подчеркнул, что «КСП — самостоятельный и независимый орган, поэтому губернатору не должно быть удобно и легко работать с ним».

Большинством голосов Игорь Ватулин избран на пост председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Досье: ВАТУЛИН ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ — выпускник Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург», как и глава региона. После аспирантуры работал старшим научным сотрудником в Донецком государственном университете. После этого в течение 12 лет занимал руководящие должности в инновационных бизнес-структурах. С 2002 по 2005-й обучался в докторантуре МИСиС, по окончании занял должность заместителя заведующего кафедрой металлургии легких металлов. А потом трудился в должности заместителя проректора по экономике и финансам, заместителем первого проректора МИСиС, когда эти посты занимал Владимир Миклушевский. Вместе они работали и в ДВФУ: когда Владимир Миклушевский возглавлял федеральный вуз, Игорь Ватулин был проректором по экономике и финансам (с 2010 по 2012 г.).

В Приморье Игорь Ватулин до работы в администрации возглавлял компанию «Наш дом — Приморье» (2012−2014), которая выступает генподрядчиком строительства «Хаяттов» во Владивостоке. Надо отметить, что НДП и непосредственно Ватулин неоднократно фигурировали в отчетах КСП в свете проверок по строительству «Хаяттов». В 2014 году он возглавил департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пирожки с китовым мясом, выезды в колхоз и "Халява, приди!" - от бывших студентов Приморья
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали бюджет слежки Британии за «Адмиралом Кузнецовым»
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь