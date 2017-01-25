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07:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Новые миллионы: Ляшко существенно изменил е-декларацию

Лидер фракции «Радикальной партии» нардеп Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен.

Источник: Telegraf.com.ua

Соответствующие данные содержатся в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации, которую радикал передал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В документе, в частности, указана информация о приобретении Ляшко жилого дома общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом. Его стоимость — 11,188 млн гривен.

Кроме того, лидер радикалов приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м. Согласно декларации, Ляшко вступил в права собственности на недвижимость в январе 2017 года, а приобрел он её у Артема Савицкого. Ранее он арендовал эту землю и часть дома. Сколько стоила аренда радикал в декларации не указал.

Артем — сын Валентина Савицкого, который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.

30 декабря 2016 года Олег Ляшко задекларировал две квартиры, 6 земельных участков и аренду дома под Киевом.

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