Брат арестованного Сергея Сидоренко задолжал профсоюзам Приморья миллион

Профсоюзная организация ФГУП «Дальневосточное» получила от руководителя предприятия ответа, когда будет ликвидирована миллионная задолженность по профсоюзным взносам.
Гендиректор Владимир Сидоренко пообещал погасить долг до конца апреля 2017 года. Как уже сообщало ИА Дейта, Владимир Сидоренко — это родной брат бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко, который недавно оказался под домашним арестом.
Также ФППК сообщает: на внеочередной отчетно-выборной конференции ФГУП «Дальневосточное» избран новый председатель первичной профорганизации — Елена Сердюкова, определены сроки заключения коллективного договора — апрель 2017 года.