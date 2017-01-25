Брат арестованного Сергея Сидоренко задолжал профсоюзам Приморья миллион

Профсоюзная организация ФГУП «Дальневосточное» получила от руководителя предприятия ответа, когда будет ликвидирована миллионная задолженность по профсоюзным взносам.

Гендиректор Владимир Сидоренко пообещал погасить долг до конца апреля 2017 года. Как уже сообщало ИА Дейта, Владимир Сидоренко — это родной брат бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко, который недавно оказался под домашним арестом.