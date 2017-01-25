Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа

По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе

Ранее некоторые интернет-пользователи высмеяли мальчика за поведение на инаугурации отца. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим. Также им показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

Челси Клинтон вступилась за сына Трампа после нападок на него в соцсетях

В частности, сценаристка телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэти Рич опубликовала твит о Бэрроне Трампе. Она написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». После этого телеканал временно отстранил ее от работы. После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения.

Позже за Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. «Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком», — написала она в Facebook.

После инцидента в сети вернулись к разговорам о том, что Бэррон страдает аутизмом и его родители скрывают этот факт. Впервые обсуждать такую вероятность начали в ноябре 2016 года после победы Трампа на президентских выборах. Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик с соответствующими «доказательствами».