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06:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа

Администрация США призвала общественность оставить в покое сына президента Дональда Трампа — 10-летнего Бэррона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Источник: AP 2016
По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе

Ранее некоторые интернет-пользователи высмеяли мальчика за поведение на инаугурации отца. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим. Также им показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

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В частности, сценаристка телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэти Рич опубликовала твит о Бэрроне Трампе. Она написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». После этого телеканал временно отстранил ее от работы. После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения.

Позже за Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. «Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком», — написала она в Facebook.

После инцидента в сети вернулись к разговорам о том, что Бэррон страдает аутизмом и его родители скрывают этот факт. Впервые обсуждать такую вероятность начали в ноябре 2016 года после победы Трампа на президентских выборах. Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик с соответствующими «доказательствами».

Комментарии
2
А Б
В США, как и во многих других странах, не принято прятать больных детей от общества, т.к. там люди понимают, что насмехаться и тем более издеваться в той или иной форме над ними - это верх цинизма и жестокости, при чём по отношению не только к самим детям, но и к их родителям. И дело вовсе не в том, что речь идёт о сыне президента, а в том, что общество должно с пониманием и сочувствием относиться ко всем без исключения детям, страдающим от подобного рода болезней.
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Олег Ефименко
Ох уж эти пиндосы. С Российских хакеров на мальчика переключились
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