Двораковский и Горст поздравили студентов с Татьяниным днем

День российского студенчества отмечается 25 января в память об указе императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета, который она подписала в этот день в 1755 году по предложению графа Ивана Шувалова и ученого Михаила Ломоносова. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны.

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.

В поздравлении руководителей города, в частности, говорится:

«Омская студенческая молодежь — это главная надежда города на продолжение успешного поступательного развития. Смелость мышления, активная гражданская позиция, огромный созидательный потенциал и уникальная творческая энергия — все это отличает учащихся высших и средних заведений города. Омск по праву гордится студентами — победителями международных и всероссийских научных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Бойцы студенческих строительных отрядов, студенты-волонтеры из Омска конкретными делами заслужили добрую славу по всей стране.

Убеждены, что знания, навыки, первый профессиональный опыт, приобретаемые в студенческие годы, помогут вам в полной мере реализовать свои таланты, позволят претворить в жизнь самые смелые планы. Пусть исполнятся ваши мечты, отличной учебы, счастья и здоровья вам!