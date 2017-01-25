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07:17 (мск), источник: Newtimes.kz

После отмены жезлов количество жалоб уменьшилось ― МВД РК

После отмены жезлов с января 2017 года количество жалоб от граждан уменьшилось практически в два раза. Об этом на расширенном совещании в ДВД Костанайской области сообщил вице-министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Вице-министр отметил, что отчетные встречи начальников местной полицейской службы перед населением не должны носить формальный характер и быть качественными.

Ерлан Тургумбаев также остановился на основных приоритетах деятельности полиции, а также разъяснил основные законодательные нормы, принятые в прошлом и этом году.

«Основными направлениями в деятельности стражей порядка по-прежнему остается профилактика краж чужого имущества и обеспечение высокого уровня правопорядка. Кроме этого МВД внесены предложения об усилении уголовной ответственности за неоднократные совершения краж. Примирение сторон планируется принять только один раз», ― пояснил он.

Представитель МВД также отметил, что в связи с проводимой амнистией, местной полицейской службе следует особо внимание уделить вопросам трудоустройства и обучения освободившихся осужденных.

Также он остановился на контроле паводковой ситуации в регионе.

«Уже сейчас необходимо готовится к паводку, особенно в северных регионах. Для этого работать в тесной связи с местной исполнительной властью и другими службами», ― сказал вице-министр.

Начальник ДВД Костанайской области Бекет Аймагамбетов в своем докладе подчеркнул, что в регионе на 14% снизилось количество особо тяжких преступлений.

Раскрываемость по особо-тяжким и тяжким преступлениям составила 76,4 и 73,7% соответственно.

Кроме этого, полковник полиции отметил, что в своей деятельности полиция должна отойти от борьбы за цифровые показатели.

«Не нужно придумывать преступления, имитируя видимость работы, искусственно улучшая показатели раскрываемости. Необходимо раскрывать реально совершенные преступления и делать это установленными законом методами», ― сказал начальник ДВД Костанайской области.

Он также отметил и предстоящие изменения. В 2017 году запланирован дополнительный закуп 50-ти служебных автомашин, свыше 200 видеорегистров и другой необходимой для борьбы с преступностью техники.

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