После отмены жезлов количество жалоб уменьшилось ― МВД РК
После отмены жезлов с января 2017 года количество жалоб от граждан уменьшилось практически в два раза. Об этом на расширенном совещании в ДВД Костанайской области сообщил
После отмены жезлов с января 2017 года количество жалоб от граждан уменьшилось практически в два раза. Об этом на расширенном совещании в ДВД Костанайской области сообщил
Ерлан Тургумбаев также остановился на основных приоритетах деятельности полиции, а также разъяснил основные законодательные нормы, принятые в прошлом и этом году.
«Основными направлениями в деятельности стражей порядка
Представитель МВД также отметил, что в связи с проводимой амнистией, местной полицейской службе следует особо внимание уделить вопросам трудоустройства и обучения освободившихся осужденных.
Также он остановился на контроле паводковой ситуации в регионе.
«Уже сейчас необходимо готовится к паводку, особенно в северных регионах. Для этого работать в тесной связи с местной исполнительной властью и другими службами», ― сказал
Начальник ДВД Костанайской области Бекет Аймагамбетов в своем докладе подчеркнул, что в регионе на 14% снизилось количество особо тяжких преступлений.
Раскрываемость по
Кроме этого, полковник полиции отметил, что в своей деятельности полиция должна отойти от борьбы за цифровые показатели.
«Не нужно придумывать преступления, имитируя видимость работы, искусственно улучшая показатели раскрываемости. Необходимо раскрывать реально совершенные преступления и делать это установленными законом методами», ― сказал начальник ДВД Костанайской области.
Он также отметил и предстоящие изменения. В 2017 году запланирован дополнительный закуп 50-ти служебных автомашин, свыше 200 видеорегистров и другой необходимой для борьбы с преступностью техники.