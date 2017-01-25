Российский омбудсмен проверит информацию о рабстве казахстанцев в Москве

«24 января Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова запросила информацию у уполномоченного по правам человека в городе Москве и начальника главного управления по вопросам миграции МВД России о количестве поступивших к ним обращений граждан Республики Казахстан по вопросам принудительного труда или незаконного лишения свободы», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Также отмечается, что 25 января сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека посетят московские учреждения, где временно содержатся иностранцы. Там будут устанавливаться казахстанские граждане, которые принуждались к принудительному труду и были незаконно лишены свободы.

Ранее в СМИ появилась информация о гражданах Казахстана, которые попадали в трудовое рабство в Москве. Одной из них стала Несибели Ибрагимова, работница супермаркета. Женщину лишили документов, мобильного телефона и привлекали к труду без денежной оплаты и отдыха. Ей удалось совершить побег при помощи российских активистов, членов движения против рабства «Альтернатива», которые помогли ей вернуться в Казахстан.



По данным правозащитников, подобная практика распространена бывшими гражданами Казахстана, получившими российское гражданство. Жертвами рабства становятся преимущественно молодые женщины, отозвавшиеся на предложения о трудоустройстве с хорошей заработной платой в Москве.