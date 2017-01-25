Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
51-летний россиянин признан долларовым миллиардером
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Конфликт на МКАД: водитель прострелил женщине губу из травмата
Известного актера застрелили во время съемок клипа
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
07:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Россия осталась при своем в рейтинге восприятия коррупции

Международное движение Transparency International опубликовало «Индекс восприятия коррупции» (ИВК) — свое главное ежегодное исследование, в котором страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе экспертами и предпринимателями.

Источник: РИА "Новости"

Чем ниже страна в индексе, тем выше у нее уровень восприятия коррупции.

Россия по итогам 2016 года заняла в индексе 131-е место из 176, разделив его с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом.

По сравнению с индексом 2015 года, положение России фактически не изменилось: она получила то же количество баллов (29 из 100), а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) обусловлено тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран, отмечают в Transparency International.

В прошлом году соседями России в индексе оказались Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне.

Первое место в ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), второе заняла Финляндия (89 баллов), третье — Швеция (88 баллов).

Аутсайдеры рейтинга — Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Состав лидеров и аутсайдеров по сравнению с 2015 годом почти не изменился.

Великобритания, Германия и Люксембург заняли в индексе 10-е место (81 балл), США — 18-е место (74 балла), Китай, Бразилия, Белоруссия и Индия — 79-е место (40 баллов).

Стрельба по уточкам

Наиболее важным внешним фактором, повлиявшим на положение в ИВК-2016 России и других стран, в Transparency International считают утечку документов компании Mossack Fonseca («Панамские архивы»). В публикациях на эту тему фигурировали офшоры людей из окружения высокопоставленных российских чиновников.

По мнению генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Антона Поминова, в 2016 году в России «ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним».

Вице-президент Transparency International Елена Панфилова считает, что охота на коррупционеров в России лишь похожа на настоящую: «На самом деле довольные посетители стреляют в тире из заранее заготовленного ружья по уточкам, которые хозяин заботливо расставил по полочкам».

Российские власти, напротив, считают, что в стране ведется системная борьба с коррупцией. В январе 2017 года Генпрокуратура сообщила, что за 11 месяцев прошлого года в России было выявлено 28,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. фактов получения взяток и 4,6 тыс. случаев дачи взяток.

Рекомендации

По результатам исследования в Transparency International сформулировали рекомендации для России, которой, среди прочего, советуют обеспечить выборность председателей судов, принять законы о лоббистской деятельности и защите заявителей о коррупции, обязать правоохранительные органы реагировать на гражданские и журналистские расследования.

«Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых является прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно, а не для палочки работающая система верховенства права», — резюмирует Антон Поминов.

Transparency International выпускает «Индекс восприятия коррупции» ежегодно с 1995 года.

Индекс рассчитывается на основании данных за последние два года (2015−2016), собранных Всемирным банком, Freedom House, Международным институтом управленческого развития и еще девятью независимыми организациями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: Генпрокуратура должна активно участвовать в борьбе с коррупцией
© Ньюстюб
Россия осталась при своем в рейтинге восприятия коррупции
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
Панама приостановила расследование «панамских документов»
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь