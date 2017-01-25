Организация питания красноярских школьников возмутила депутатов ЗС

Депутаты Заксобрания по Красноярскому краю обсудили проблемы, связанные с питанием школьников. Особенно парламентариев волновали вопросы, связанные с ценами на горячее питание, а также материально-техническое состояние школьных столовых и комбинатов по питанию. Данные проблемы обсудили члены комитета по образованию, культуре и спорту.

Так, цены в разных столовых Красноярска могут варьироваться от 20,4 до 90 рублей. Стоимость обедов устанавливают организаторы питания. При этом какой-либо контроль за ценами не осуществляется. Охват горячим питанием снизился до 82%.

«Материально-техническая база столовых не соответствует санитарным нормам в 11% профессиональных и 155 общеобразовательных учреждениях. Потребность в средствах на проведение капитальных ремонтов пищеблоков, приобретение технологического оборудования, инвентаря и посуды составляет более 235 млн рублей», — рассказали на заседании.

После проверки комбинатов Счетная палата Красноярска пришла к выводу, что организация питания школьников «находится в неудовлетворительном состоянии».

После обсуждения краевые депутаты сформулировали предложения правительству региона и управлению образования Красноярска. Парламентарии требуют разобраться в ситуации.