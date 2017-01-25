Организация питания красноярских школьников возмутила депутатов ЗС
По мнению парламентариев, большинство школьных столовых не соответствуют нормам.
По мнению парламентариев, большинство школьных столовых не соответствуют нормам.
Депутаты Заксобрания по Красноярскому краю обсудили проблемы, связанные с питанием школьников. Особенно парламентариев волновали вопросы, связанные с ценами на горячее питание, а также
Так, цены в разных столовых Красноярска могут варьироваться от 20,4 до 90 рублей. Стоимость обедов устанавливают организаторы питания. При этом
«Материально-техническая база столовых не соответствует санитарным нормам в 11% профессиональных и 155 общеобразовательных учреждениях. Потребность в средствах на проведение капитальных ремонтов пищеблоков, приобретение технологического оборудования, инвентаря и посуды составляет более 235 млн рублей», — рассказали на заседании.
После проверки комбинатов Счетная палата Красноярска пришла к выводу, что организация питания школьников «находится в неудовлетворительном состоянии».
После обсуждения краевые депутаты сформулировали предложения правительству региона и управлению образования Красноярска. Парламентарии требуют разобраться в ситуации.