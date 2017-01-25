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09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов совершит рабочую поездку в Москву

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов вторую половину дня сегодня проведет в Москве.

Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

В столице России лидер республики примет участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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