Дальневосточный арбитраж сегодня рассмотрит дело Пушкарева

Арбитражный суд Дальневосточного округа сегодня, 25 января, рассмотрит апелляцию ООО «Востокцемент» по поводу расследования Управления Федеральной Антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС). Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание назначено на 16.30, судья Брагина.

Ранее на заседании 18 января решение не было принято.

Напомним, речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является семья Игоря Пушкарева. Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.

Арбитражный суд Дальневосточного округа — уже третья инстанция, в которой рассматривается дело. Суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС. 1 августа 2016 года Арбитражный суд признал материалы антимонопольной службы незаконными, а спустя несколько месяцев, 13 октября Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Признание незаконным решения УФАС разбивает все доводы обвинения Игоря Пушкарева. Несмотря на арест, он остается главой Владивостока, срок полномочий Игоря Пушкарева заканчивается только в 2018 году.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в декабре 2016 года Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца февраля, а в январе 2017 Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты на его арест.