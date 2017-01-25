Борис Дубровский собирает министров на первое в этом году заседание правительства
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 24 января, проведет первое в 2017 году заседание правительства региона.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 24 января, проведет первое в 2017 году заседание правительства региона.
В повестке заседания 23 вопроса, из них по шести министры выступят с докладами.
Так, первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин доложит об устранении неравенства в оплате труда руководителей и основного персонала больниц и поликлиник.
Министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик проинформирует о формировании дорожного фонда на 2017 год. Также на рассмотрение членов кабмина будет вынесен порядок предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета железнодорожникам при перевозке пассажиров электричками.
На заседании предстоит рассмотреть и новый порядок принятия государственных программ Челябинской области. Его представит министр экономического развития Сергей Смольников.
Министр социальных отношений Татьяна Никитина познакомит с порядком определения объема и предоставления в 2017 году субсидий некоммерческим организациям, занимающихся реабилитацией наркоманов и токсикоманов.