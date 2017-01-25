Борис Дубровский собирает министров на первое в этом году заседание правительства

В повестке заседания 23 вопроса, из них по шести министры выступят с докладами.

Так, первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин доложит об устранении неравенства в оплате труда руководителей и основного персонала больниц и поликлиник.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик проинформирует о формировании дорожного фонда на 2017 год. Также на рассмотрение членов кабмина будет вынесен порядок предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета железнодорожникам при перевозке пассажиров электричками.

На заседании предстоит рассмотреть и новый порядок принятия государственных программ Челябинской области. Его представит министр экономического развития Сергей Смольников.

Министр социальных отношений Татьяна Никитина познакомит с порядком определения объема и предоставления в 2017 году субсидий некоммерческим организациям, занимающихся реабилитацией наркоманов и токсикоманов.