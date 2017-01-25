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08:18 (мск), источник: СуперОмск

Горст анонсировала сроки выборов в омский горсовет

Сегодня, 25 января, на первом заседании омского горсовета (ОГС) в 2017 году председатель ОГС Галина Горст анонсировала ряд вопросов, которые депутатам предстоит обсуждать в рамках весенней сессии.

В частности, таким стал вопрос о предстоящих выборах градоначальника и депутатов ОГС.

«В 2017 году должны пройти выборы депутатов Омского городского Совета шестого созыва. В связи с этим нам предстоит до 1 мая утвердить схемы избирательных округов и в период с 13 по 21 июня — именно в этот период — назначить дату выборов в ОГС», — обозначила сроки Горст.

Таким образом, выборы состоятся осенью этого года, так как дату назначают за 90 суток до дня голосования.

Кроме того, будет установлен регламент выборов мэра, которые также пройдут в этом году.

«Предстоит провести выборы мэра города Омска по новой процедуре, в связи с чем необходимо принять соответствующие нормативные акты: решение ОГС о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра Омска и решение ОГС о внесении изменения в регламент ОГС в связи с установлением процедуры избрания мэра», — сказала председатель ОГС.

Напомним, в этом году, следуя общероссийскому тренду, депутаты заменили прямые выборы градоначальника на косвенные — мэра будут избирать именно парламентарии горсовета. Желающий выставить свою кандидатуру на голосование должен соответствовать обозначенным требованиям, которые и должны прописать в будущем регламенте выборов. Кроме того, туда войдут этапы формирования конкурсной комиссии, которая займется проверкой кандидатов на соответствие утвержденным требованиям (например, отсутствие судимости). Имена прошедших отсев кандидатов вынесут на голосование, сроки также будут определены в будущем регламенте.

Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 17 июня 2017 года.

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