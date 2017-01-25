Алиханов назвал Цуканова «настоящим патриотом своей малой родины»

«Я думаю, что это опять политические интриганы, которые остались внутри Калининграда, пытаются эту тему как-то сильно подсветить и раздуть. Николая Николаевича я знаю уже полтора года, это настоящий патриот своей малой родины, и думаю, что его нынешняя высокая должность будет только в плюс региону, — заявил Алиханов. — В этом смысле нет никаких проблем на данный момент во взаимоотношениях моих с ним и его — с членами правительства. Опять же мы понимаем, что он давно всех знает».

Алиханов также отметил, что общение или необщение нынешних членов кабинета министров с Николаем Цукановым не является критерием их оценки.

«Мне ревновать, запрещать общаться, не звонить, не дай Бог, не пересекаться — это же просто глупость», — подчеркнул врио губернатора.