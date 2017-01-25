Алиханов: «Я не хотел бы подкармливать оппозицию с руки»

«У нас, конечно, сильная четвертая власть, сильные СМИ. На первый взгляд, можно сказать, что они оппозиционные. По-моему, это хорошо, это позволяет держать в тонусе чиновников, правоохранителей, всех. Мы всячески приветствуем эту силу, — заявил Алиханов. — Никто не отменял плюрализм мнений, и, конечно, мне важны те, кто не соглашается. Потому что слушать хор всеобщего удовлетворения и пение осанны, наверное, было бы неправильно».

Врио главы региона отметил, что в Калининградской областной Думе имеется оппозиционное представительство, «сильно подсократившееся на последних выборах» и он пытается решать проблемы, на которые указывает оппозиция. «Но специально, знаете, создавать какой-то питомник для оппозиции, подкармливать ее с руки, гладить по голове я бы, наверное, не хотел», — подчеркнул Алиханов, отметив при этом, что не намерен «всех закатывать» чтобы «всё было тихо, спокойно».

Напомним, Антон Алиханов в 2017 году продолжил курс своего предшественника Николая Цуканова на закупку в СМИ за средства регионального бюджета услуг по так называемому «освещению деятельности правительства». На публикацию позитивных материалов о работе чиновников бюджет тратит более 50 млн рублей.