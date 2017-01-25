Алиханов сомневается в проведении открытых праймериз перед выборами-2017

«Предстоящие губернаторские выборы в Калининграде будут с 2015 года уже третьими подряд большими выборами, и, честно говоря, у меня есть сомнения, что нужно делать праймериз по открытой модели. Почему? Потому что в таком случае губернаторские выборы окажутся уже фактически четвертыми. Нужно будет провести полноценную открытую кампанию на праймериз, потом будут непосредственно губернаторские выборы, а потом через несколько месяцев сразу президентские. То есть получается такой бесконечный политический процесс», — заявил Алиханов.

По его мнению, от подобной «политической возбуждённости» может появиться усталость, которая окажется негативным фактором. Алиханов подчеркнул, что предпочтёт «менее публичную модель предварительного голосования».

Кроме того, Алиханов отметил, что он не член партии «Единая Россия», а является лишь её сторонником.

Отметим, что в интервью «Новому Калининграду.Ru» в ноябре 2016 года Алиханов заявлял, что намерен вступить в «Единую Россию». «Я кандидат в члены партии», — заявил тогда Алиханов и выразил надежду, что получит доверие «старших товарищей».