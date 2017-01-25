Губернатор и спикер облдумы поздравили горожан с Днем освобождения Воронежа

Горожане отмечают День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в среду, 25 января. В праздничный день к жителям города и особенно к ветеранам Великой Отечественной войны обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель областной думы Владимир Нетесов.

Первые лица региона напомнили, что 25 января 1943 года битва за Воронеж завершилась полной победой Красной Армии.

— Для гитлеровской Германии прорыв на Воронежском фронте имел принципиальное значение, поэтому на захват города были брошены отборные силы врага. Но благодаря героизму и самоотверженности защитников Воронежа, немцы были разбиты. Сохраняя память о том времени, мы поддерживаем глубокую духовную связь с поколением победителей, — отметило руководство региона.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что ветераны оставили бесценные примеры стойкости и искренней любви к Родине, которые учат правильно оценивать события мирной жизни, помогают преодолевать многие трудности.

— Дорогие ветераны! В этот светлый день примите самые теплые слова благодарности и пожелания здоровья, добра и благополучия! Воронежцы никогда не забудут ваш великий подвиг! Вечная слава героям, отдавшим жизни за освобождение Воронежа! — завершили праздничное обращение первые лица региона.