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09:15 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Региону удалось значительно укрепить позиции вузов»

В среду, 25 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Днем российского студенчества.

Источник: Volga News

«Сегодня самарские студенты не только настойчиво овладевают профессиональными знаниями и навыками, но и активно участвуют в общественной жизни региона, страны, — говорится в поздравлении. — Они уверенно заявляют о себе в таких важных сферах, как образование, культура, спорт, являются движущей силой многих волонтерских проектов. Так, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу у нас реализуется региональная программа «Городские волонтеры».

Глава региона подчеркнул, что хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи стал окружной форум «iВолга», который по поручению президента России Владимира Путина при поддержке его полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича вот уже в пятый раз пройдет на самарской земле.

«От приобретенных в студенческие годы знаний зависит не только ваше будущее, но и будущее страны, — заявил руководитель области. — Поэтому свою обязанность мы видим в том, чтобы помочь вам обрести самостоятельность и уверенность в своих силах, создать все условия для повышения качества образовательного процесса».

Николай Меркушкин напомнил, что региону удалось значительно укрепить позиции вузов. «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева переместился из третьей во вторую группу участников программы “5−100”, — сообщил губернатор. — По рейтингам мы приближаемся к вузам, реально претендующим на выход в сотню лучших университетов мира».

По словам главы региона, значительно повысили свою конкурентоспособность Самарский государственный технический университет, получивший статус опорного вуза, и Самарский государственный медуниверситет, возглавивший мощный кластер медицинских вузов Поволжья. Продолжается проектная и подготовительная работа по созданию технополиса «Гагарин-центр».

Руководитель области выразил уверенность, что наши совместные усилия позволят закрепить за Самарской областью статус одного из ведущих научно-образовательных центров России.

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