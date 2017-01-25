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09:08 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон: ПСРМ собирается инициировать референдум об отмене «закона миллиарда»

По предложению президента Игоря Додона социалисты готовят еще один референдум. Связан он с аннулированием закона о превращении в госдолг срочных кредитов, выданных трем проблемным банкам во избежания краха в банковской системе.

Источник: Publika.md

«Кстати о миллиарде. Перед пресс-конференцией я поговорил с бывшими коллегами по ПСРМ и хочу вам сообщить, что социалисты приняли решение создать инициативную группу для организации референдума об аннулировании закона о превращении миллиарда в госдолг. Так что с этим законом мы будем бороться, пока его не отменим», — сказал избранный президент Игорь Додон.

В конце прошлого года Игорь Додон подписал законодательную инициативу, которая предлагала аннулировать закон о превращении в госдолг срочных кредитов.

В ответ премьер Павел Филип заявил, что Партия социалистов оспорила закон в Конституционном суде, и запрос был отклонен.

Глава кабмина также отметил, что закон является правовым документом, который был разработан с учетом средств в госбюджете. Аннулирование закона не приведет к ожидаемым правовым последствиям, а если найдется лучшее решение этой проблемы, потребуется отменить другие законы.

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