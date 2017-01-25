Евгений Куйвашев выступил с предвыборной программой. Основные тезисы

Символично, что буквально накануне глава региона встретился с президентом Владимиром Путиным и отчитался о социально-экономическом развитии Свердловской области.

Эта встреча ожидалась давно: в конце мая у Евгения Куйвашева истекает срок полномочий и аудиенцию у главы государства в окружении действующего губернатора расценивают как сигнал одобрения его будущего участия в выборах.

Тем не менее, вопросы политики в своей программной статье Евгений Куйвашев не затрагивает — лишь социальное и экономическое будущее региона. Глава региона пообещал, что в ближайшее время будет принята глобальная программа «Пятилетка развития» — она будет такой же масштабной как советские программы «Целина», «Атомное оружие» и «Человек в космосе».

«Я не идеалист и не скептик. Я — практик, руководитель одного из крупнейших регионов страны, и отвечаю за его благополучие перед уральцами и перед президентом России. Что такое благополучие Свердловской области? У всех своё мнение. Кто-то считает, что прежде всего нужно строить новые дороги, а кто-то — новые школы и больницы. Одни ждут от власти жёсткости и последовательности, другие требуют не мешать бизнесу. У каждого — своя правда. Моя задача — найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить дальнейшее развитие региона, рост благосостояния и качества жизни людей.

<…>Пять лет назад Владимир Путин вверил мне управление Свердловской областью «УралПолит.R». Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цель в значительной степени достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, шла модернизация оборудования, строились новые предприятия, сохранены и приумножены рабочие места, созданы необходимые предпосылки для строительства, роста заработной платы. Сегодня меня не покидает ощущение, что мы переживаем переломный момент. Это время, когда область находится на перепутье, когда появляются реальные альтернативы траекторий развития. И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги <…>.

Вопрос выбора стратегии достаточно сложный. Я прекрасно помню споры пятилетней давности о выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда лежит экономика, деньги, которые нужно заработать, прежде чем делить. Если упрощённо, то в нынешних условиях есть две дороги.

Первый путь: максимальное сокращение издержек — от административных и социальных до производственных. Тогда получается, что наш хозяйственный комплекс имеет малые расходы и относительно высокие доходы, низкую себестоимость продукции.

Второй путь: регион сосредотачивается на производстве продукции, имеющей большой спрос на внешнем и внутреннем рынках по наивысшей цене. Пять лет назад Свердловская область выбрала комбинацию этих стратегий. Прежде всего мы отказались от экономии на социальных затратах. Сегодня 71 процент бюджета области идёт на медицину, образование, культуру, социальную политику. Значительные средства выделяются на обеспечение развития территорий региона. В последние пять лет мы строили дороги, детские сады, школы, социальные учреждения, новое жильё такими темпами и объёмами, каких уральцы не видели лет тридцать.

С другой стороны, все эти годы мы работали над поддержкой промышленности, существенно вкладывались в инфраструктуру области.

Главным было — выжить, сохранить производство, не растерять кадры, не выпасть из числа крепких, устойчивых регионов. Переломность сегодняшнего момента состоит в том, что созданы предпосылки для качественного рывка в развитии Свердловской области. Экономика региона доказала, что она способна выдержать любые конъюнктурные стрессы, создана необходимая инфраструктура, есть энергетические и кадровые ресурсы. Что принципиально важно — впервые за двадцать лет в области обеспечена политическая стабильность. Таких условий, благоприятных для развития Свердловской области, не было с начала 90-х годов.

В то же время отчётливо выявились проблемы, связанные прежде всего с недостатком «денег развития» — и в промышленной сфере, и в частной жизни простых людей.

Нас не устраивает положение Урала в десятке российских лидеров. Пора возвращаться в тройку лидеров России — Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область.

Только так мы можем добиться кардинального изменения ситуации. Деньги с неба не упадут, как манна небесная. Мы их обязаны заработать. Это задача будущей «Пятилетки развития».

Не раз доводилось слышать от некоторых политиков, что власть склонна лакировать действительность. Ответственно могу сказать — это не так.

Да, говоря о развитии региона, мы делаем акцент на жилищном строительстве, работе с крупными предприятиями, продвижении области вне России и на многих других позитивных факторах. Но при этом мы не упускаем из виду существующие проблемы и вызовы.

Поэтому я и ставлю задачу о разработке «Пятилетки развития», чтобы, объединив возможности регионального и местных бюджетов, совместными усилиями решать проблемы развития территорий.

Понимаете, для сохранения ситуации в существующем виде бюджетов Свердловской области и муниципалитетов достаточно. Но мы с вами должны стремиться к большему — к динамичному, целенаправленному развитию всех территорий региона.

Контроль над работой муниципалитетов будет усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жители городов и сёл делают вывод о работе губернатора по тому, убран ли двор после снегопада. Моя работа — следить за тем, чтобы не только область развивалась в целом, но и не был забыт ни один самый малый населённый пункт. И важнейшим следствием будущей «Пятилетки развития» будет наличие у каждого города и села соответствующей программы развития, обсуждённой с жителями.

Говоря о проблемах, я не случайно начал с качества жизни в населённых пунктах, с благоустройства наших городов и сёл. Жители крупных городов — таких как Екатеринбург и Нижний Тагил, отмечают, что ситуация меняется к лучшему. Не такими темпами, как хотелось бы, но прогресс налицо.

Проблема в том, что есть малые города, где в результате перехода с планового хозяйства на рыночные рельсы закрылись или серьёзно ослабли градообразующие предприятия, от работы которых прямо зависит благополучие жителей. А если еле-еле перебивается завод-кормилец, кому интересны новости, что где-то по соседству успешно развиваются крупные холдинги?

Людей волнует их населённый пункт, их когда-то процветавшее предприятие. «Пятилетка развития» и программы развития малых городов включают в себя не только строительство новых и модернизацию работающих заводов, но и возрождение угасших уральских предприятий. Равно как и введение в сево­оборот пустующих сельскохозяйственных земель, запуск простаивающих сельскохозяйственных организаций. Это наш «золотой резерв», который пора запускать в дело.

У нас есть примеры роста малых городов — таких как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. Почему там ситуация позитивна? Потому что там работают крупные холдинги, такие как УГМК, приход которых в муниципалитет означает возрождение экономической жизни. А кроме того, там главы городов умеют работать с бизнесом, с инвесторами, создают порядок и уют на территории.

Командная работа всей системы управления — важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять которую мы сможем только вместе. Не может быть экономики вообще, экономика всегда конкретна — это результат работы конкретных людей — капитанов производств, глав, лидеров общественного мнения, предпринимателей.

<…> Среди проблем, носящих системный характер, я бы выделил снижение реальных доходов населения. Причин падения доходов несколько — не все они зависят от региона. Но без роста потребления не будет роста малого и среднего бизнеса, сферы услуг, производства продуктов питания и много чего другого, что вовлечено в денежный кругооборот. Люди начинают экономить, соответственно, меньше тратить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к снижению поступлений в бюджеты всех уровней. В результате вынужденно замораживаются зарплаты. Круг замыкается. Наша задача — разорвать этот порочный круг, возобновить рост потребления в Свердловской области.

Среди первоочередных задач я бы выделил и улучшение системы здравоохранения. Да, мы вложили огромные средства в лечебные учреждения, поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская область тратит ежегодно около 60 миллиардов рублей на содержание системы здравоохранения. Это большие деньги. В области делаются операции мирового уровня, есть уникальные медицинские учреждения, прекрасные перинатальные центры.

Наша важнейшая задача — организация качественной, доступной и эффективной работы медицины «первой линии», то есть всего поликлинического звена. Для этого нужны кадры, помещения, оборудование, деньги <…>.

<…> Достойный уровень жизни населения области — это ключевая стратегическая задача губернатора. У меня нет сомнений, что у нас всё получится. По одной простой причине — того хотят люди. Люди хотят не просто стабильности, а уверенности в завтрашнем дне. Люди готовы и хотят зарабатывать деньги, строить дома, расти в профессиональном плане.

Часто мне задают вопрос: почему нам так мало помогает финансовыми средствами федеральный центр? Это неправильная формулировка.

Мы можем и обязаны добиваться большего. И я бы поставил такой вопрос — делаем ли мы всё для того, чтобы федеральный центр увидел в Свердловской области перспективную территорию развития, точку роста?

У нас есть хороший задел для привлечения международных инвесторов и опыт в создании федеральных площадок в виде Иннопрома, Международной выставки вооружения, Ельцин Центра. Таких объектов в области должно появиться на порядок больше. И это ещё одна важная задача для «Пятилетки развития». В лидирующую тройку регионов России не войти без активного участия в общероссийской жизни <…>.

<…> План развития Свердловской области на предстоящие пять лет, программа «Пятилетки развития», уже готовится по моему поручению. К работе приступили осенью прошлого года. Группа разработчиков, в которую входят и наши областные специалисты, и российские учёные, получила задание представить проект программы к апрелю этого года, после чего мы его обсудим с жителями области.

Программа «Пятилетка развития» будет базироваться на приоритетных направлениях. Как федеральных, а их сегодня одиннадцать, так и региональных. Именно проектный подход позволяет сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы. В своё время крупнейшими прорывными проектами в стране были «Целина», «Атомное оружие», «Человек в космосе» и другие. Конечно, и реализация проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет места некомпетентности, волоките, административным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом является результат, а не процесс его достижения. В реализации любых проектов и начинаний от всех буду жёстко требовать именно такого подхода.

Основные направления действий по реализации «Пятилетки развития» будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. На основе этого Плана будут внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты. При необходимости будут разработаны новые государственные программы Свердловской области.

Раз в год государственная власть Свердловской области будет актуализировать План мероприятий и государственные программы. Раз в пять лет — корректировать или обновлять набор стратегических документов на основе анализа причин и факторов, действие которых привело к расхождению с планируемыми показателями. Так будет организовано управление. Ещё раз повторю, наша задача: вхождение Свердловской области в тройку регионов — лидеров России <…>.

<…> Поворотный момент в развитии Свердловской области может состояться при следующих условиях: если мы усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии индустриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных территорий, откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами страны <…>.

Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития» — рост частной инициативы, укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на рынке труда — за счёт вложений в обучение, участия в программах повышения квалификации и подготовки профессио­налов для динамично развивающихся отраслей промышленности. Мы планируем, что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более чем в полтора раза, при росте среднесписочной численности работников до 40 процентов в общей численности занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030 года — поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Свердловская область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры, укрепит свои позиции как крупнейший транспортный узел Евразии.

«<…> Мы задумали “Пятилетку развития” как комплексную, сильную и понятную людям программу роста, способную вдохновить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждающей целью — сделать Свердловскую область одним из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, поднять качество жизни уральцев на достойный уровень <…>».