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08:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО

В Литву прибыли первые бельгийские военные, которые будут служить в международном батальоне НАТО, сообщает Delfi.

Источник: AP 2016
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Представитель по связям с общественностью литовской армии капитан Андрюс Дилда сказал, что военные прилетели в Палангский аэропорт, а техника была доставлена на пароме.

По его словам, в Литву прибыли около 30 военных роты логистики, еще несколько десятков военных должны прибыть 26 января.

Бельгийские военные будут служить в батальоне НАТО под командованием Германии.

Ранее сообщалось, что военный самолет НАТО не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за погодных условий и был направлен в Варшаву.

Как отмечает Delfi, на этом самолете находились первые немецкие военные, включая командующего батальоном.

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