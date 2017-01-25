В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО

Представитель по связям с общественностью литовской армии капитан Андрюс Дилда сказал, что военные прилетели в Палангский аэропорт, а техника была доставлена на пароме.

По его словам, в Литву прибыли около 30 военных роты логистики, еще несколько десятков военных должны прибыть 26 января.

Бельгийские военные будут служить в батальоне НАТО под командованием Германии.

Ранее сообщалось, что военный самолет НАТО не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за погодных условий и был направлен в Варшаву.

Как отмечает Delfi, на этом самолете находились первые немецкие военные, включая командующего батальоном.