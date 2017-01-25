Трамп начал энергетическую революцию в США

Прежний президент США Барак Обама в ноябре 2015 года заявил, что Вашингтон откажется от строительства нефтепровода Keystone из канадской провинции Альберта в США, так как проект не принесет существенных выгод американской экономике и подорвет «глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Новый лидер Америки не согласен с этой точкой зрения. По словам нового главы государства, США намерены заново провести переговоры по некоторым условиям.

​"Я очень настаиваю на том, что если мы планируем строить нефтепровод в США, то трубы должны изготавливаться в США", — приводит газета Washington Post заявление Трампа, которое он сделал перед журналистами.

В свою очередь издание Guardian приводит слова официального представителя Белого дома Шона Спайсера, который сказал, что в США происходит «энергетическая революция», а принятые во вторник указы Трампа создадут «десятки тысяч рабочих мест».

Как отмечает газета Washington Times, подписание указов было ожидаемо, поскольку Трамп объявил пересмотр проектов приоритетной задачей в ходе предвыборной кампании.

Реакция Канады

Правительство Канады приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом указа о возобновлении проекта строительства нефтепровода Keystone XL.

«Это решение приведет к большому, большому числу рабочих мест для жителей Альберты, а также это знак того, что новая администрация США признает, что Канада может быть источником экономического развития и создания рабочих мест по обеим сторонам границы», — заявил министр природных ресурсов Канады Джим Карр.

Он отметил, что проект может повлечь за собой создание 4,5 тысяч рабочих мест.

А индейцы против

Индейцы племени сиу из резерваций Стэндинг-рок заявили, что выступают против решения президента США Дональда Трампа о возобновлении проекта строительства нефтепровода Dakota Access и намерены оспорить его правовыми способами, говорится в заявлении племени.

​Племя отмечает, что это решение нарушает их договорные права и угрожает источникам водоснабжения.

«Политически мотивированное решение администрации Трампа нарушает закон, и племя предпримет правовые действия, чтобы бороться с этим», — говорится в заявлении.

«Президент Трамп юридически должен уважать наши права и обеспечить справедливый и разумный процесс реализации проекта», — сказал глава сиу Дейв Аршамбо (Dave Archambault).

При этом в заявлении отмечается, что в среднем в стране происходит около 200 разливов нефти, и поэтому нет сомнений, что рано или поздно разлив произойдет и на этом проекте.

В свою очередь в Белом доме рассчитывают, что соглашения по нефтепроводам Dakota Access Pipeline и Keystone XL будут максимально выгодными для американских налогоплательщиков. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул важность того, чтобы люди, имеющие отношение к территориям, по которым пройдут эти нефтепроводы, «получили максимально хорошее соглашение».

Keystone XL и Dakota Access

Проект Keystone XL предполагал, что TransCanada построит нефтепровод из Альберты через всю территорию Среднего Запада США вплоть до побережья Мексиканского залива, где расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие сооружения США. Нефтепровод должен был вписаться в уже существующую систему транспортировки нефти, однако его протяженность и объем прокачиваемой нефти ─ более 800 тысяч баррелей в день ─ сделали проект предметом споров, в том числе среди экологов.

Нефтепровод из американского штата Северная Дакота в Иллинойс для суточной транспортировки до 470 тысяч баррелей сланцевой нефти планировалось достроить к концу года. Строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в 3,8 млрд долларов, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Против строительства нефтепровода ранее выступали несколько сотен активистов. Они опасались, что оно может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к «осквернению священных земель» индейцев. Маршрут пролегает по территории штатов Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек. В 2017 году, сразу после того, как стало известно о подписании Трампом указа о возобновлении проекта по строительству двух нефтепроводов, к Белому дому с протестами вышли более 100 человек.

Американские военные начали новую экологическую экспертизу маршрута нефтепровода.