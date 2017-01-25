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09:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский коммунист Артем Самсонов пожаловался на приставания депутата Игоря Чемериса

Председатель комитета по регламенту и этике Дмитрий Новиков пообещал разобраться в ситуации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов пожаловался коллегам на председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса («Единая Россия»). По словам коммуниста, единоросс приставал к нему во время перерыва заседания, прошедшего сегодня, 25 января. Комитет по депутатской этике намерен разобраться в ситуации, если Самсонов предоставит письменное заявление. Между тем, в кулуарах парламента обсуждают, что это уже не первый случай проявления такого внимания со стороны Чемериса к скандальному члену фракции КПРФ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Инцидент, как заявил перед всем парламентом Самсонов, произошел в самом начале первого перерыва.

«На меня набросился с кулаками Игорь Чемерис, стал угрожать, говорить, что он меня похоронит. Считаю, что это не диссонирует с образом депутата. Может быть, фракция на него повлияет, может быть, председатель. Но я считаю, что это не красиво — общаться на матах», — сказал Артем Самсонов.

В целом депутаты никак не отреагировали на это заявление коммуниста. Но некоторые обернулись в его сторону. Однако никаких следов насилия на Самсонове, которого обидело такое проявление внимания со стороны Игоря Чемериса, не обнаружили.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков («Единая Россия») изъявил готовность разобраться в ситуации.

«Комитет по регламенту ждет от вас письменное обращение, — ответил Новиков Самсонову. — И в соответствии с регламентом после получения письма-обращения на заседании комитета мы рассмотрим этот инцидент, если он имел место».

Между тем, как отмечают очевидцы, после первой части заседания в холле первого этажа администрации Приморья, действительно, была слышна перепалка на повышенных тонах между Самсоновым и Чемерисом. По словам коллег, такой характер взаимоотношений между двумя депутатами уже стал привычным.

— Оба друг друга постоянно провоцируют и подначивают, — поделился собеседник агентства в депутатском корпусе.

«Обмен уколами» между единороссом и коммунистом депутаты нового созыва наблюдают не только в кабинетах, но и на каждом заседании Законодательного собрания.

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