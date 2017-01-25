Приморский коммунист Артем Самсонов пожаловался на приставания депутата Игоря Чемериса

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов пожаловался коллегам на председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса («Единая Россия»). По словам коммуниста, единоросс приставал к нему во время перерыва заседания, прошедшего сегодня, 25 января. Комитет по депутатской этике намерен разобраться в ситуации, если Самсонов предоставит письменное заявление. Между тем, в кулуарах парламента обсуждают, что это уже не первый случай проявления такого внимания со стороны Чемериса к скандальному члену фракции КПРФ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Инцидент, как заявил перед всем парламентом Самсонов, произошел в самом начале первого перерыва.

«На меня набросился с кулаками Игорь Чемерис, стал угрожать, говорить, что он меня похоронит. Считаю, что это не диссонирует с образом депутата. Может быть, фракция на него повлияет, может быть, председатель. Но я считаю, что это не красиво — общаться на матах», — сказал Артем Самсонов.

В целом депутаты никак не отреагировали на это заявление коммуниста. Но некоторые обернулись в его сторону. Однако никаких следов насилия на Самсонове, которого обидело такое проявление внимания со стороны Игоря Чемериса, не обнаружили.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков («Единая Россия») изъявил готовность разобраться в ситуации.

«Комитет по регламенту ждет от вас письменное обращение, — ответил Новиков Самсонову. — И в соответствии с регламентом после получения письма-обращения на заседании комитета мы рассмотрим этот инцидент, если он имел место».

Между тем, как отмечают очевидцы, после первой части заседания в холле первого этажа администрации Приморья, действительно, была слышна перепалка на повышенных тонах между Самсоновым и Чемерисом. По словам коллег, такой характер взаимоотношений между двумя депутатами уже стал привычным.

— Оба друг друга постоянно провоцируют и подначивают, — поделился собеседник агентства в депутатском корпусе.

«Обмен уколами» между единороссом и коммунистом депутаты нового созыва наблюдают не только в кабинетах, но и на каждом заседании Законодательного собрания.