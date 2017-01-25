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09:21 (мск), источник: СуперОмск

Омский депутат Михайленко вновь попытался добиться разрешения на помощника-бабушку

На заседании омского горсовета депутаты опять рассматривали вопрос о помощниках депутатов ОГС, который предполагает установление критериев для кандидатов на данную должность.

Проект решения предполагает запретить депутатам, работающим на оплачиваемой основе, нанимать своими помощниками близких родственников во избежание конфликта интересов.

Напомним, в июле 2016 года омская прокуратура по результатам проверки федерального законодательства выдвинула требование, чтобы три парламентария уволили по одному помощнику: Юрий Филатов — сына, Алексей Ложкин — супругу, а Леонид Михайленко — дочь.

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Вследствие этого последний уже неоднократно выступал против данного решения. Не стало исключением и сегодняшнее заседание — Михайленко снова попытался «протолкнуть» свое предложение об отмене ограничений на найм родственников.

«Вношу поправку изменить текст проекта решения в связи с тем, что ни один закон федеральный не требует четко, чтобы у депутата не было помощников-родственников. Тогда будет нарушен и Трудовой кодекс, и Конституция, которая гарантирует право на труд, а мы запрещаем определенной части населения, в частности родственникам депутатов, работать. Это совсем неправильно», — высказался депутат.

Напомним, ранее Леонид Михайленко был возмущен неясностью, может ли он нанять в помощники бабушку, которой не оказалось в перечне родственников, запрещенных для работы в подчинении у депутатов.

В этот раз, как и в прошлый, большинство депутатов поправку Михайленко отклонили, а проект решения в целом — поддержали.

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