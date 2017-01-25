Омский депутат Михайленко вновь попытался добиться разрешения на помощника-бабушку

Напомним, в июле 2016 года омская прокуратура по результатам проверки федерального законодательства выдвинула требование, чтобы три парламентария уволили по одному помощнику: Юрий Филатов — сына, Алексей Ложкин — супругу, а Леонид Михайленко — дочь.

Вследствие этого последний уже неоднократно выступал против данного решения. Не стало исключением и сегодняшнее заседание — Михайленко снова попытался «протолкнуть» свое предложение об отмене ограничений на найм родственников.

«Вношу поправку изменить текст проекта решения в связи с тем, что ни один закон федеральный не требует четко, чтобы у депутата не было помощников-родственников. Тогда будет нарушен и Трудовой кодекс, и Конституция, которая гарантирует право на труд, а мы запрещаем определенной части населения, в частности родственникам депутатов, работать. Это совсем неправильно», — высказался депутат.

Напомним, ранее Леонид Михайленко был возмущен неясностью, может ли он нанять в помощники бабушку, которой не оказалось в перечне родственников, запрещенных для работы в подчинении у депутатов.

В этот раз, как и в прошлый, большинство депутатов поправку Михайленко отклонили, а проект решения в целом — поддержали.