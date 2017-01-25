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09:46 (мск), источник: 365info.kz

Ношение головного платка недопустимо для госслужащих- Кожамжаров

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров заявил, что одежда госслужащих должна соответствовать общепринятому деловому стилю.

Источник: 365info.kz

К главе агентства посредством портала egov.kz обратилась госслужащая. Она сообщила, что начальство запрещает ей носить платок на голове, и поинтересовалась, насколько такой запрет соответствует установленным правилам.

«Согласно Этическому кодексу, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность», — гласит ответ чиновника.

К. Кожамжаров отметил, что при выборе одежды каждый государственный служащий должен принимать решение, исходя из вышеуказанных требований Этического кодекса. По его словам, Агентством были разработаны рекомендации по основным требованиям к форме одежды государственных служащих. В этих рекомендациях головной убор в виде платка не предусмотрен.

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