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10:31 (мск), источник: Publika.md

Додон заявил, что решит проблему трудовых мигрантов в России и возобновит экспорт

Накануне на встрече с журналистами президент Игорь Додон рассказал о своих достижениях. Во-первых — о решении проблемы граждан Молдовы, которые не могут отправиться в Россию на работу.

Источник: Publika.md

Во вторых — о расширении списка молдавских компаний, которые смогут экспортировать свои товары в Россию.

«Что касается мигрантов, мы знаем, что сейчас в Молдове больше 50 тысяч граждан, которые не могут попасть в Россию. Нам удалось добиться снять ограничения в отношении этих 50 тысяч».

В то же время, президент заявил, что в ближайшие недели в Молдову приедут представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые посетят ряд предприятий, и список экспортеров будет расширен.

«Вы знаете, что сейчас только несколько десятков предприятий, в основном из Гагаузии и Приднестровья, экспортируют свою продукцию. По этому вопросу мы получили конкретные ответы, и вы это почувствуете», — добавил президент Молдовы Игорь Додон.

В середине января президент Игорь Додон совершил официальный визит в Москву и встретился с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Это был первый официальный визит за рубеж Игоря Додона в качестве президента.

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