Додон заявил, что решит проблему трудовых мигрантов в России и возобновит экспорт

Во вторых — о расширении списка молдавских компаний, которые смогут экспортировать свои товары в Россию.

«Что касается мигрантов, мы знаем, что сейчас в Молдове больше 50 тысяч граждан, которые не могут попасть в Россию. Нам удалось добиться снять ограничения в отношении этих 50 тысяч».



В то же время, президент заявил, что в ближайшие недели в Молдову приедут представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые посетят ряд предприятий, и список экспортеров будет расширен.

«Вы знаете, что сейчас только несколько десятков предприятий, в основном из Гагаузии и Приднестровья, экспортируют свою продукцию. По этому вопросу мы получили конкретные ответы, и вы это почувствуете», — добавил президент Молдовы Игорь Додон.



В середине января президент Игорь Додон совершил официальный визит в Москву и встретился с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Это был первый официальный визит за рубеж Игоря Додона в качестве президента.