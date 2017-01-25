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10:52 (мск), источник: РИА Новости

МИД Китая назвал домыслами данные о размещении ракет на границе с Россией

ПЕКИН, 25 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией являются лишь домыслами и предположениями, заявили РИА Новости в пресс-службе китайского МИД.

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Во вторник китайская газета Global Times написала о появлении в интернете фотографии разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). По данным СМИ, одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», — говорится в письменном комментарии внешнеполитического ведомства Китая.

Аналогичный ответ содержался и в полученном РИА Новости комментарии Минобороны КНР, которое также назвало появившиеся сообщения спекуляциями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не воспринимает развитие вооруженных сил Китая как угрозу.

Представитель Кремля добавил также, что Пекин является стратегическим союзником страны.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге отметила, что комментарий российской стороны характеризует высокий уровень доверия между двумя странами.

Мы обратили внимание на соответствующие сообщения (о размещении ракет — ред.). Мы также обратили внимание на то, что российская сторона сделала очень позитивный, прямолинейный и конструктивный комментарий. Что касается китайской стороны, то мы высоко ценим нынешнее состояние китайско-российских отношений.
Хуа ЧуньинОфициальный представитель МИД КНР

DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более десяти тысяч километров. Ракета оснащена разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

Комментарии
8
Дмитрий
А Б Думаете, вы один такой прозорливый? Или может сразу войну Китаю объявить... Ну так для порядка, основываясь на слухах...)
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Сергей Саморуков
Вспомнился пакт Молотова - Робинтропа . Мы ведь даже вместе парады водили и Польшу дербанили сообща ... а потом ... Ну и помню , как с Мао лобызались и песню пели "Москва- Пекин" со словами "Русский - китаец , братья на век" .Ну и потом боевые действия на острове Даманский в 1969г. Кстати , Путин-то отдал эти территории в 2005г . Добрый человек , видать ...
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Игорь Викторович
Америка расценивает сотрудничество Китая и России, как угрозу для себя, хотя Обабка кричал на каждом углу, что США и НАТО сильнее двух этих держав. Конечно, если бы Россия осталась одна без стран которые поддерживают и сотрудничают с Россией, было проще на нее давить и даже пойти с войной. Только Россия сильнее любой страны даже Америке, потому что она пойдет на самые радикальные меры, а США боится в доказательство имеется факт еще при Кенеди, когда Хрущев сказал: кузькину мать! Тогда США включила задний ход хотя по всем показателям СССР уступал ей, по количеству вооружения и по оснащенности его. Как гласит американская пословица: не будите спящего полицейского! Вот господа в Америке и ее альянса: не будите спящего медведя!!!
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Зачем Китаю ракеты на границе с Россией и при чем тут Трамп
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