МИД Китая назвал домыслами данные о размещении ракет на границе с Россией

Во вторник китайская газета Global Times написала о появлении в интернете фотографии разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). По данным СМИ, одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», — говорится в письменном комментарии внешнеполитического ведомства Китая.

Аналогичный ответ содержался и в полученном РИА Новости комментарии Минобороны КНР, которое также назвало появившиеся сообщения спекуляциями.