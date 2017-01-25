На Светлодарской дуге пехота ВСУ «шагнула вперед» — волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«На Светлодарской дуге наша пехота “чуток подравняла” передовые позиции», — говорится в его сообщении.

По словам волонтера, это значит, что где-то линия фронта выровнялась, а где-то ВСУ снова перегнули немного и «шагнули вперёд».

«И все в рамках Минских договорённостей», — добавил Мысягин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции.