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10:38 (мск), источник: УНИАН

На Светлодарской дуге пехота ВСУ «шагнула вперед» — волонтер

Украинские военнослужащие «подравняли» передовые позиции на Светлодарской дуге, шагнув вперед.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«На Светлодарской дуге наша пехота “чуток подравняла” передовые позиции», — говорится в его сообщении.

По словам волонтера, это значит, что где-то линия фронта выровнялась, а где-то ВСУ снова перегнули немного и «шагнули вперёд».

«И все в рамках Минских договорённостей», — добавил Мысягин.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции.

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