На Светлодарской дуге пехота ВСУ «шагнула вперед» — волонтер
Украинские военнослужащие «подравняли» передовые позиции на Светлодарской дуге, шагнув вперед.
Украинские военнослужащие «подравняли» передовые позиции на Светлодарской дуге, шагнув вперед.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
«На Светлодарской дуге наша пехота “чуток подравняла” передовые позиции», — говорится в его сообщении.
По словам волонтера, это значит, что
«И все в рамках Минских договорённостей», — добавил Мысягин.
Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции.