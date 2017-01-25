Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Административная реформа: в Прикамье подсчитали экономический эффект

Под сокращение на первом этапе попало 40 чиновников. Экономическая выгода от оптимизации штата госслужащих составит 12,5 млн рублей.

В Пермском крае около 12,5 млн рублей сэкономят в результате оптимизации штатной численности госслужащих.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, в рамках административной реформы предусмотрено сокращение штата чиновников. В исполнительных органах государственной власти Пермского края на первом этапе реформы сокращено почти 40 штатных единиц.

Читайте также
Краевые власти планируют сократить 40 чиновников

При этом объем высвобождаемых средств за год составит порядка 12,5 млн рублей.

Инициаторы «перезагрузки» считают, что в итоге административной реформы краевой власти уменьшится количество чиновников высшего ранга, а функциональные обязанности оставшихся чиновников расширятся; сократятся затраты на управленческий аппарат; повысится эффективность работы и личная ответственности чиновников за достижение требуемых результатов.

Стоит отметить, по данным органов статистики, в Пермском крае насчитывается 20 679 чиновников, из них 2545 человек являются государственными гражданскими служащими в исполнительных органах власти региона. Среднемесячная зарплата чиновников составляет порядка 38 тысяч рублей. Бюрократический аппарат в Пермском крае укомплектован лишь на 95,2%.

Добавим, что первый этап административной реформы в Прикамье, о завершении которого объявлено официально, вызвал большой общественный интерес и противоречивые комментарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января губернатор Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства. Из 22 высокопоставленных чиновников свою должность сохранили только 11. Обновленное правительство в качестве председателя возглавил сам Басаргин.

Неожиданными стали отставки Игоря Гладнева с поста министра культуры. После его увольнения появилась обращение представителей культуры, в котором они выразили сожаление и назвали Гладнева одним из самых эффективных и профессиональных министров. Ряд экспертов выразил недоумение по поводу увольнения Ольги Антипиной с поста министра финансов. Ее называют высококвалифицированным специалистом. Бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов (авторитетный политик) назначен на должность председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края».

Ряд местных экспертов полагает, что за «перезагрузкой» правительства на самом деле скрывается начало избирательной кампании Виктора Басаргина на пост губернатора, поскольку срок его полномочий истекает весной 2017 года. Басаргин в конце 2016 года во всеуслышание уже заявил о готовности участвовать в выборах, дело за поддержкой президента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь