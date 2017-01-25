Административная реформа: в Прикамье подсчитали экономический эффект

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, в рамках административной реформы предусмотрено сокращение штата чиновников. В исполнительных органах государственной власти Пермского края на первом этапе реформы сокращено почти 40 штатных единиц.

В Пермском крае около 12,5 млн рублей сэкономят в результате оптимизации штатной численности госслужащих.

При этом объем высвобождаемых средств за год составит порядка 12,5 млн рублей.

Инициаторы «перезагрузки» считают, что в итоге административной реформы краевой власти уменьшится количество чиновников высшего ранга, а функциональные обязанности оставшихся чиновников расширятся; сократятся затраты на управленческий аппарат; повысится эффективность работы и личная ответственности чиновников за достижение требуемых результатов.

Стоит отметить, по данным органов статистики, в Пермском крае насчитывается 20 679 чиновников, из них 2545 человек являются государственными гражданскими служащими в исполнительных органах власти региона. Среднемесячная зарплата чиновников составляет порядка 38 тысяч рублей. Бюрократический аппарат в Пермском крае укомплектован лишь на 95,2%.

Добавим, что первый этап административной реформы в Прикамье, о завершении которого объявлено официально, вызвал большой общественный интерес и противоречивые комментарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января губернатор Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства. Из 22 высокопоставленных чиновников свою должность сохранили только 11. Обновленное правительство в качестве председателя возглавил сам Басаргин.

Неожиданными стали отставки Игоря Гладнева с поста министра культуры. После его увольнения появилась обращение представителей культуры, в котором они выразили сожаление и назвали Гладнева одним из самых эффективных и профессиональных министров. Ряд экспертов выразил недоумение по поводу увольнения Ольги Антипиной с поста министра финансов. Ее называют высококвалифицированным специалистом. Бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов (авторитетный политик) назначен на должность председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края».

Ряд местных экспертов полагает, что за «перезагрузкой» правительства на самом деле скрывается начало избирательной кампании Виктора Басаргина на пост губернатора, поскольку срок его полномочий истекает весной 2017 года. Басаргин в конце 2016 года во всеуслышание уже заявил о готовности участвовать в выборах, дело за поддержкой президента.