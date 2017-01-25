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11:29 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию своего студенческого

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию своего студенческого билета.

«Сегодня — студент, завтра — Президент! С праздником и успехов в учебе», — подписал фотографию Рустам Минниханов.

Напомним, в 1973 году будущий президент республики поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, на специальность «механизация сельского хозяйства». В 1978 году окончил институт и получил квалификацию «инженер-механик».

Справка

25 января в России отмечают День студента — Татьянин день.

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