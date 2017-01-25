Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию своего студенческого
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию своего студенческого билета.
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию своего студенческого билета.
«Сегодня — студент, завтра — Президент! С праздником и успехов в учебе», — подписал фотографию Рустам Минниханов.
Напомним, в 1973 году будущий президент республики поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, на специальность «механизация сельского хозяйства». В 1978 году окончил институт и получил квалификацию «инженер-механик».
Справка
25 января в России отмечают День студента — Татьянин день.