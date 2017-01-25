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10:54 (мск), источник: АиФ Омск

Виктор Назаров поздравил омских студентов с Татьяниным днём

25 января отмечают День российского студенчества.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский поздравили омичей с Днём российского студенчества. Об этом сообщается в пресс-службе региона.

«Омское студенческое братство объединяет людей целеустремлённых, деятельных и инициативных. Многие с успехом представляют регион на международных, всероссийских и окружных молодежных форумах и выигрывают гранты на воплощение своих проектов в жизнь. Оставайтесь всегда такими же активными и позитивными, не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к покорению новых вершин!», — сообщается в поздравлении первых лиц региона.

Отметим, что в вузах обучается почти 82 тысячи человек, при этом более 80% студентов учатся в государственных вузах и филиалах государственных вузов.

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