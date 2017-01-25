Виктор Назаров поздравил омских студентов с Татьяниным днём
25 января отмечают День российского студенчества.
25 января отмечают День российского студенчества.
Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский поздравили омичей с Днём российского студенчества. Об этом сообщается в
«Омское студенческое братство объединяет людей целеустремлённых, деятельных и инициативных. Многие с успехом представляют регион на международных, всероссийских и окружных молодежных форумах и выигрывают гранты на воплощение своих проектов в жизнь. Оставайтесь всегда такими же активными и позитивными, не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к покорению новых вершин!», — сообщается в поздравлении первых лиц региона.
Отметим, что в вузах обучается почти 82 тысячи человек, при этом более 80% студентов учатся в государственных вузах и филиалах государственных вузов.