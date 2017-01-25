Антон Алиханов готов спорить с Минфином о преференциях для Калининградской области

К этому времени будет подготовлена окончательная редакция так называемого «нового закона о Калининградской области», который объединяет несколько проектов федеральных документов о регулировании особого режима предпринимательской деятельности на территории региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов заявил, что последние на текущий момент разногласия были окончательно урегулированы на состоявшемся в конце декабря прошлого года совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

«По сравнению с первоначальным проектом документа, который проходил процедуру общественного обсуждения, в редакцию по итогам согласительного совещания у Дмитрия Козака, внесено очень много изменений, и все вопросы были урегулированы. Допускаю, что Минфин, например, может выйти с новыми инициативами по сужениям и ограничениям. Мы с этим не согласимся, потому что считаем, что те позиции, которые были достигнуты и согласованы на этом совещании, незыблемы. У Минэкономразвития РФ — головного исполнителя по данному проекту, 15 февраля — срок выдачи финального текста, переработанного по итогам этого совещания», — рассказал Алиханов.

По его словам, из проектов федеральных законов исключено предложение о создании инвестиционного фонда Калининградской области и упрощенном порядке возмещения НДС. Отклонена инициатива, связанная с исчислением налога на прибыль, которая, по замыслу властей региона, могла бы привлечь в Калининградскую область трейдерский бизнес и другие организации, осуществляющие торговую деятельность по всему миру.