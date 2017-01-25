Антон Алиханов готов спорить с Минфином о преференциях для Калининградской области
К середине февраля федеральные министерства согласуют окончательный пакет новых законопроектов о преференциях для Калининградской области.
К середине февраля федеральные министерства согласуют окончательный пакет новых законопроектов о преференциях для Калининградской области.
К этому времени будет подготовлена окончательная редакция так называемого «нового закона о Калининградской области», который объединяет несколько проектов федеральных документов о регулировании особого режима предпринимательской деятельности на территории региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов заявил, что последние на текущий момент разногласия были окончательно урегулированы на состоявшемся в конце декабря прошлого года совещании под руководством
«По сравнению с первоначальным проектом документа, который проходил процедуру общественного обсуждения, в редакцию по итогам согласительного совещания у Дмитрия Козака, внесено очень много изменений, и все вопросы были урегулированы. Допускаю, что Минфин, например, может выйти с новыми инициативами по сужениям и ограничениям. Мы с этим не согласимся, потому что считаем, что те позиции, которые были достигнуты и согласованы на этом совещании, незыблемы. У Минэкономразвития РФ — головного исполнителя по данному проекту, 15 февраля — срок выдачи финального текста, переработанного по итогам этого совещания», — рассказал Алиханов.
По его словам, из проектов федеральных законов исключено предложение о создании инвестиционного фонда Калининградской области и упрощенном порядке возмещения НДС. Отклонена инициатива, связанная с исчислением налога на прибыль, которая, по замыслу властей региона, могла бы привлечь в Калининградскую область трейдерский бизнес и другие организации, осуществляющие торговую деятельность по всему миру.
Что касается утвержденных предложений, то в согласованный у
Впрочем, данные компании смогут воспользоваться преференциями резидентов ОЭЗ. По новым условиям получить этот статус они смогут по минимальному порогу инвестиций в один миллион рублей вместо установленного для остальных резидентов 150 и 50 миллионов рублей. Льготная сумма капвложений — до 10 миллионов рублей предусматривается и для инвесторов в сфере здравоохранения. Снижение инвестпорога для этих двух видов деятельности также вошло в протокол согласительного совещания.
Поддержку получило предложение об упрощенном визовом оформлении для иностранных граждан. Для этой категории приезжающих в Калининградскую область предполагается ввести электронный режим уведомления о поездке. Кроме того, одобрено положение об отмене утилизационного сбора на новую сельскохозяйственную и строительную технику. Приоритетно эта мера направлена на обновление парка техники калининградских аграриев.
Федеральные ведомства также согласились с идеей сократить для калининградских компаний максимальный срок прохождения государственной экспертизы проектной документации объектов капстроительства с действующих 60 до 45 дней.