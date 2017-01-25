«Праздник российского студенчества всегда будет торжеством молодости с ее жаждой знаний и новых открытий», — Валерий Шанцев

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российского студенчества! Татьянин день имеет большую историю, уходящую корнями в далекий XVIII век. Однако время не властно над этим праздником российского студенчества, который был, есть и всегда будет торжеством молодости с ее жаждой знаний и новых открытий. Конечно, молодость немыслима без веселого кутежа, но даже в праздник надо думать о будущем. Поэтому в Татьянин день я хочу пожелать всем студентам направить свой молодой задор на дела созидания, а кипучую энергию — в креативное, творческое русло», — говорится в поздравлении.

«Нижегородская область сейчас активно развивается, открываются новые предприятия и учреждения, растет спрос на специалистов технического и гуманитарного профиля, обладающих ясным умом, умеющих мыслить нестандартно, создавать новое, передовое. Уверен, что каждый, кто сегодня самозабвенно “грызёт гранит науки” на студенческой скамье, завтра сможет добиться успехов в жизни. Пусть ваши способности и тяга к знаниям помогут вам реализовать свой потенциал на благо Нижегородской области!» — сказано в поздравлении.