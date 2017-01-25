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10:52 (мск), источник: Noi.md

Плахотнюк: Высказывания президента противоречат стратегическим интересам РМ

Молдова не аннулирует Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не вступит в Евразийский союз.

Источник: Noi.md

Такое мнение высказал лидер Демократической партии, бизнесмен Влад Плахотнюк в интервью порталу deschide.md.

Ранее президент Игорь Додон в ходе визита в Москву заявил, что Соглашение об ассоциации не принесло пользы Молдове, так как «РМ потеряла российский рынок, сократив поставки продовольствия на европейский». Он не исключил, что Молдова денонсирует Соглашение об ассоциации с ЕС и предложил подписать Меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом.

Плахотнюк считает, что такие высказывания президента — «политические», и что они противоречат стратегическим интересам РМ.

«Я еще в предвыборной кампании заявлял, что Соглашение об ассоциации остается европейской моделью развития страны. У Додона другое видение о развитии РМ, но оно не должно мешать госучреждениям работать в соответствии с программой правительства. РМ руководят проевропейские власти, а не пророссийские», — сказал он, подчеркнув, что «правящее большинство заинтересовано в поддержании конструктивных отношений РМ с РФ».

Лидер ДПМ негативно отозвался о предлагаемой президентом модели федерализации РМ с целью объединить Молдову и Приднестровье. По его мнению, проблему приднестровского конфликта необходимо решить только в ходе постоянного диалога с Приднестровьем в формате «5+2».

«Именно здесь стороны анализируют решения и приводят аргументы, насколько они соответствуют интересам граждан обеих берегов Днестра», — заметил Плахотнюк.

Он также считает, что президент Додон «подпитывает» граждан РМ «негативными эмоциями», заявляя о различиях между молдавскими и румынскими историями и языками.

«Это все эмоции, которыми наша страна питалась на протяжении многих лет. Граждане борются друг с другом и не обращают внимания на более важные вещи. Это именно то, что я намерен поменять в молдавской политике, заявив об этом на недавнем съезде ДПМ», — заключил Плахотнюк.

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