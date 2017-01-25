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10:44 (мск), источник: Ipress.ua

Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тыс. грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от собственного сына на 265 тыс. грн.

Источник: Ipress.ua

Об этом свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.

Так, в электронной декларации Юрия Луценко внесены данные о получении им подарка в неденежной форме от гражданина Александра Луценко на сумму 132 тысячи 582 гривны.

Аналогичные данные появились и в электронной декларации народного депутата Ирины Луценко. Она также получила от сына подарок в неденежной форме на сумму 132 тысячи 582 гривны.

Как известно, в сентябре издание «Наши деньги» писало, как сын Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицал, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

В то же время, Печерское управление ГУ Национальной полиции Киева начало досудебное расследование и проверку по обращению народного депутата от БПП Сергея Лещенко по недвижимости в Киеве, которую сдает в аренду фирма Александра Луценко.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) нашла административные правонарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло три уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций чиновников.

Отметим, что Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит проверку 100 государственных служащих по факту несвоевременного представления декларации.

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