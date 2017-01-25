Реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе планируется завершить к 2019 году

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития железнодорожных перевозок в регионе и создания необходимой инфраструктуры.

— С «Российскими железными дорогами» мы трудимся позитивно, в полном согласии. У нас никогда не было каких-то крупных, сложных, неразрешимых проблем, — сказал Рустэм Хамитов. — По грузоперевозкам у нас ситуация более или менее стабильная. Республика у вас, наверное, крупнейший грузоотправитель. Мы занимаем значимое место в вашей системе. Поэтому будем работать в этом плане.

В числе нерешённых вопросов руководитель региона особо отметил реконструкцию уфимского вокзала.

— Срок модернизации вокзала будет рекордным. Началась эта работа в 2004 году. Значит, идёт уже 12 лет. Что было неправильным в начале, сейчас уже трудно сказать. Видимо, там были какие-то деформации. На сегодняшний день задача не решена, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Мы штурмовали этот вопрос в 2010—2011 годах, потом в 2013—2014 годах, к саммитам ШОС и БРИКС. Но этот штурм закончился малыми результатами. Собственно говоря, надо ещё работать.

— Коллеги заверили меня, что все оставшиеся этапы, связанные с платформами и переходами, в 2019 году (это крайний срок) будут решены, — ответил Рашид Сайбаталов.

Глава Башкортостана указал на необходимость реконструкции пассажирских платформ.

— Мы неоднократно в течение четырёх-пяти последних лет говорили о том, что негоже, когда люди карабкаются по этим высоким ступеням, что нужно заниматься модернизацией платформ, что платформы должны быть вровень с полом электропоездов, — сказал он. — Не знаю, насколько это сегодня реально, но Московская, Ленинградская и ряд других областей в таком формате живут и работают десятки лет. А здесь у нас ещё ситуация конца XIX века. Люди в электрички карабкаются по железнодорожной насыпи. Конечно, доступность в этой части для нашего населения всё ещё очень плохая.

Рустэм Хамитов и Рашид Сайбаталов также затронули вопросы строительства пешеходных мостов через железнодорожные пути, создания железнодорожного Южного обхода Уфы, обновления пригородного железнодорожного состава и открытия железнодорожной станции Шакша для грузовых операций.