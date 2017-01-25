Инвестиции в Свердловскую область к 2030 году увеличатся в 16 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Свердловской области вырастут в 16 раз к 2030 году. Об этом говорится в статье губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованной в «Областной газете».

«Наш прорывной ориентир к 2030 году — обеспечить рост производительности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением уровня безработицы это обеспечит увеличение валового регионального продукта до 4,2 трлн рублей, увеличение оборота розничной торговли до 2,1 трлн рублей и увеличение объема инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз», — говорится в статье. В 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил более 371 млрд рублей.

По словам Куйвашева, на территории Свердловской области учтено около 1,7 тыс. месторождений полезных ископаемых, из них разрабатываются около 200.

«Таким образом, резерв природно-сырьевых ресурсов еще далеко не исчерпан. Минерально-сырьевая база региона обеспечивает значительную часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин. Значительны запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных подземных вод, практически неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов, марганца, а также определенные перспективы выявления месторождений нефти и газа», — уточнил глава региона.

По словам губернатора, машиностроительный комплекс Свердловской области насчитывает более 3,5 тыс. организаций, в том числе 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывается и выпускается широчайший спектр вооружения и военной техники для Минобороны РФ.

«За ближайшие пять лет численность населения Свердловской области вырастет на 3,4% и составит около 4,5 млн человек. Благодаря тому, что все жители региона будут иметь полноценный и своевременный доступ к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года до 77,5 лет», — добавил Куйвашев.

Возвращение к пятилеткам.

По поручению губернатора, в Свердловской области создается план развития на предстоящие пять лет «Пятилетка развития». «К работе приступили осенью прошлого года. Группа разработчиков, в которую входят наши областные специалисты и российские ученые, получила задание представить проект программы к апрелю этого года, после чего мы его обсудим с жителями области. Нас не устраивает положение Урала в десятке российских лидеров, пора возвращаться в тройку лидеров России — Москва, Санкт- Петербург, Свердловская область», — пояснил Куйвашев.

По словам областного главы, один из важнейших тезисов «Пятилетки развития» — рост частной инициативы, укрепление позиций коммерческого сектора. «Деньги с неба не упадут, как манна небесная, мы их обязаны заработать. Это задача будущей “Пятилетки развития”. Основные принципы региональной экономической и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к внешним воздействиям», — говорится в статье.

«Мы планируем, что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более чем в полтора раза при росте среднесписочной численности работников до 40% в общей численности занятого населения. Задача “Пятилетки развития” и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030 года — поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру», — отметил Куйвашев.

Еще один важный пункт в «Пятилетке развития» — разработка и внедрение экологических проектов. Сейчас Свердловская область занимает четвертое место в России по объему образования отходов. «Меры направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 920 тыс. тонн, уменьшение объема накопленных отходов производства до 7,5 млрд тонн (-17% к уровню 2015 года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24% в общей площади территории региона», — добавил губернатор.

24 января губернатор Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину о том, что промышленное производство в Свердловской области по итогам 2016 года выросло на 11,5%. По словам главы региона, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. «Вчера я встречался с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона, я еще раз убедился, какое большое значение президент придает Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны», — уточнил Куйвашев.