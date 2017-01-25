Омские депутаты приняли закон о безнадзорных животных, несмотря на «спам от зоотеррористов»

Сегодня, 25 января, в Омском городском совете в очередной раз бурно обсудили вопрос по отлову и содержанию бездомных животных.

Еще перед началом заседания депутат Сергей Дроздов предложил его снять, поскольку посчитал проект недоработанным.

Сергей Дроздов, депутат Горсовета:

— Вопрос нужно доработать, предлагаю снять и направить в комитет для доработки. Там много пунктов, в том числе противоречащих друг другу. Это мертворожденный документ! Запрещается отлавливать собак с клипсой, если они не нанесли телесные повреждения? А мне по фиг, какая собака меня покусала, с клипсой или без клипсы! Поздно пить боржоми-то будет! Надо тогда выйти к избирателю и сказать, что есть фракция, которая за то, чтобы собачка с клипсой выходила и кусалась. Про понятие агрессивности не сказано ничего.

А глава социального комитета Александр Иванов пожаловался:

— Я получил 22 письма от каких-то то ли зоозащитников, то ли зоотеррористов. И не один я получил этот спам. С этим тоже надо разбираться, — посетовал Александр Иванов.

Зашла речь о том, что отлов должен быть гуманным, не должен травмировать детей. Поэтому депутаты логично предложили ограничить время отлова. Но идею не поддержали.

— Собак становится все больше, и нападают они все чаще, они плодятся. Попрошу принять, если надо, будем дорабатывать в дальнейшем, — заметил коммунист Андрей Ефимов.

В то время как эсер Елена Свешникова настаивала на ночном отлове собак. Тогда как председатель комитета по законности и правопорядку Евгений Аронов попытался внести ясность.

Евгений Аронов, председатель комитета по законности и правопорядку Горсовета Омска:

— Многие депутаты в документе не разобрались. Отлов агрессивных собак не привязан ко времени, они происходит по первому сигналу. А плановый отлов по заявкам КТОСов должен быть только в утренние часы.

Депутаты после обсуждения приняли закон в целом. Бездомным собакам в Омске определенно не повезло.