Алиханов: Я почувствовал себя местным

— Не лукавя скажу, что почувствовал себя местным, причём такое ощущение есть уже довольно продолжительное время. Я очень сильно это место полюбил, — рассказал Алиханов.

По словам врио губернатора, «тоска по Москве» у него прошла через два месяца. Теперь во время визитов в столицу Антон Алиханов думает, «когда обратно домой».

В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Новый глава региона уже рассказал, что планирует баллотироваться на выборах осенью 2017 года.