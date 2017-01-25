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11:22 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: Я не антирумын, я — антиунионист

Об этом глава молдавского государства Игорь Додон заявил в рамках прямой линии, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам Додона, он никогда не был антирумыном, но есть и будет антиунионистом и выступает за сохранение суверенитета Республики Молдова.

«Я уважаю мнение любого гражданина, потому что все равны перед законом, но как говорил и ранее, я выступаю против унионистских движений и партий, и выступаю за их запрет, потому что они ведут к ликвидации государственности, — подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства уточнил, что и в Румынии подход к таким движениям такой же, более того, были случаи, когда за подобные действия граждане получали тюремный срок.

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