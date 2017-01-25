Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора в Дубае
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:55 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Свешникова получила замечание от горсовета за нарушение правил этики голодовкой

На первом в весенней сессии пленарном заседании ОГС был рассмотрен вопрос о нарушении правил этики депутатом Еленой Свешниковой.

Вопрос предлагалось рассмотреть в закрытом режиме, однако большинство парламентариев согласились с тем, что акция Свешниковой с объявлением голодовки была публичной, а потому и обсуждать связанный с ней вопрос нужно публично.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что Елена Свешникова накопила долг в 160 тысяч рублей по коммунальным платежам за газ, тепло и электроэнергию, о чем сообщила омское управление УФССП. Из-за этого впоследствии Свешникова объявила голодовку, была лишена руководства фракцией «Справедливой России» в горсовете, а также автомобиля Toyota Vitz 2001 года выпуска, который у нее взяли под арест.

«Информация, что я являюсь должницей и меня не выпустят за границу, недостоверная. Когда эта информация появилась в информационном поле, это никак не задело честь депутата ОГС.

Читайте также
У депутата горсовета Елены Свешниковой арестовали автомобиль

Когда Свешникова стала защищаться, причем всеми законными способами, вас это почему-то возмутило и стало на грань неэтичного поведения. Неэтичное поведение в чем? Я кого-то оскорбила или унизила? Я защищаю права не только свои, но и своих детей, своей семьи. И своих избирателей, которые в такую ситуацию, как я, попадают очень часто. Я на своей шкуре испытала беззаконие, которое у нас творится со стороны приставов, как они вламываются в квартиры", — высказала свою позицию Елена Свешникова.

Она подчеркнула, что была унижена и оскорблена недостоверной информацией, однако не позволила себе матерных слов в адрес приставов. Народная избранница указала, что в документации к данному вопросу отсутствовал ее ультиматум, в котором, по ее словам, не было затронуто ее личных интересов.

«Говорить, что я защищаю только свои интересы и использую мандат депутата, это неправильно», — добавила Свешникова.

Отметим, ранее данный вопрос был рассмотрен за заседании комитет по регламенту, где было учтено и решение фракции эсеров — Ирины Матвеенко и Антона Дубеля.

«Вы считаете, что коль Вы проживаете в квартире по социальному найму, Вы платить не должны. Поэтому коммунальщики на Вас предъявляли иски уже не первый раз, и Вы по этим исковым заявлениям, вступившим в конную силу, производили уплату в принудительном порядке. Последнее решение, которое вы не исполнили, стали исполнять судебные приставы. Первым уведомлением Вы как раз и писали, что приставы нарушили покой Вашей семьи, далее — что взыскали задержанную зарплату Вашего мужа, четыре позиции было изложено. Поэтому Вы голодовку объявляете в Омском городском Совете по решению этих вопросов», — рассказала о ситуации председатель ОГС Галина Горст.

Так, горсовет в помощь депутату направлял запрос в УФССП за объяснением действий приставов. Однако после этого, по словам Галины Горст, Свешникова предъявила горсовету претензии о том, что парламент якобы не обеспечил ее условиями работы с избирателями, хотя имела общественную приемную на округе. Тогда Свешникову попросили покинуть здание горсовета и отвезли домой на служебном автомобиле, что вызвало крайнее возмущение у депутата.

В результате, несмотря на полное несогласие Елены Свешниковой, ее поведение было признано неэтичным, в связи с чем депутаты сделали замечание и предупреждение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
В квартирах запретят содержать крупных собак
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь