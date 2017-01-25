Депутат Свешникова получила замечание от горсовета за нарушение правил этики голодовкой

«Информация, что я являюсь должницей и меня не выпустят за границу, недостоверная. Когда эта информация появилась в информационном поле, это никак не задело честь депутата ОГС.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что Елена Свешникова накопила долг в 160 тысяч рублей по коммунальным платежам за газ, тепло и электроэнергию, о чем сообщила омское управление УФССП. Из-за этого впоследствии Свешникова объявила голодовку, была лишена руководства фракцией «Справедливой России» в горсовете, а также автомобиля Toyota Vitz 2001 года выпуска, который у нее взяли под арест.

Вопрос предлагалось рассмотреть в закрытом режиме, однако большинство парламентариев согласились с тем, что акция Свешниковой с объявлением голодовки была публичной, а потому и обсуждать связанный с ней вопрос нужно публично.

Когда Свешникова стала защищаться, причем всеми законными способами, вас это почему-то возмутило и стало на грань неэтичного поведения. Неэтичное поведение в чем? Я кого-то оскорбила или унизила? Я защищаю права не только свои, но и своих детей, своей семьи. И своих избирателей, которые в такую ситуацию, как я, попадают очень часто. Я на своей шкуре испытала беззаконие, которое у нас творится со стороны приставов, как они вламываются в квартиры", — высказала свою позицию Елена Свешникова.

Она подчеркнула, что была унижена и оскорблена недостоверной информацией, однако не позволила себе матерных слов в адрес приставов. Народная избранница указала, что в документации к данному вопросу отсутствовал ее ультиматум, в котором, по ее словам, не было затронуто ее личных интересов.

«Говорить, что я защищаю только свои интересы и использую мандат депутата, это неправильно», — добавила Свешникова.

Отметим, ранее данный вопрос был рассмотрен за заседании комитет по регламенту, где было учтено и решение фракции эсеров — Ирины Матвеенко и Антона Дубеля.

«Вы считаете, что коль Вы проживаете в квартире по социальному найму, Вы платить не должны. Поэтому коммунальщики на Вас предъявляли иски уже не первый раз, и Вы по этим исковым заявлениям, вступившим в конную силу, производили уплату в принудительном порядке. Последнее решение, которое вы не исполнили, стали исполнять судебные приставы. Первым уведомлением Вы как раз и писали, что приставы нарушили покой Вашей семьи, далее — что взыскали задержанную зарплату Вашего мужа, четыре позиции было изложено. Поэтому Вы голодовку объявляете в Омском городском Совете по решению этих вопросов», — рассказала о ситуации председатель ОГС Галина Горст.

Так, горсовет в помощь депутату направлял запрос в УФССП за объяснением действий приставов. Однако после этого, по словам Галины Горст, Свешникова предъявила горсовету претензии о том, что парламент якобы не обеспечил ее условиями работы с избирателями, хотя имела общественную приемную на округе. Тогда Свешникову попросили покинуть здание горсовета и отвезли домой на служебном автомобиле, что вызвало крайнее возмущение у депутата.

В результате, несмотря на полное несогласие Елены Свешниковой, ее поведение было признано неэтичным, в связи с чем депутаты сделали замечание и предупреждение.