Замглавы администрации города назначен в Ростове

Дмитрий Мамелко родился 24 ноября 1986 года в Ростове. Окончил ЮФУ по специальности «Менеджмент организации» и РЮИ МВД РФ с присвоением квалификации «юрист».

В 2009—2014 годах работал главным специалистом отдела промышленного освоения водных биоресурсов, производства рыбопродукции и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, затем минприроды региона.

С 2014 по 2016 годы занимал должность помощника министра — главного специалиста отдела кадровой и организационной работы министерства транспорта Ростовской области.