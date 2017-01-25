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11:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Замглавы администрации города назначен в Ростове

Заместителем главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам назначен Дмитрий Мамелко, сообщается на сайте администрации.

Дмитрий Мамелко родился 24 ноября 1986 года в Ростове. Окончил ЮФУ по специальности «Менеджмент организации» и РЮИ МВД РФ с присвоением квалификации «юрист».

В 2009—2014 годах работал главным специалистом отдела промышленного освоения водных биоресурсов, производства рыбопродукции и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, затем минприроды региона.

С 2014 по 2016 годы занимал должность помощника министра — главного специалиста отдела кадровой и организационной работы министерства транспорта Ростовской области.

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